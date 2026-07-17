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El incendio de Orés (Zaragoza) amenaza Luesia: "Está llegando el fuego allí"

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Farasdués (Zaragoza), 17 jul (EFE).- El director técnico de extinción del incendio de Orés (Zaragoza), Alfonso González, ha informado este viernes de que los medios desplegados en Luesia, una de las poblaciones ya desalojadas en la comarca de las Cinco Villas, trabajan para proteger el casco urbano del municipio y evitar afecciones en los domicilios porque "prácticamente", ha observado, "está llegando el fuego allí".

González ha hecho estas declaraciones a los medios de comunicación en Farasdués, en el puesto de mando avanzado de un incendio con un perímetro de 60 kilómetros que ya afecta a 12.600 hectáreas y que ha obligado a desalojar cinco municipios zaragozanos, Orés, Asín, Luesia, Malpica de Arba y Uncastillo, y uno navarro, Petilla de Aragón.

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González ha dicho que también preocupa que el fuego haya saltado la carretera que une Uncastillo y Luesia porque se acerca así a una zona "muy importante desde el punto de vista forestal" que, con el dispositivo desplegado, deben controlar "por todos los medios".

El director de extinción ha precisado que los mayores problemas y el grueso de los trabajos se concentran en la parte norte del incendio, pues en la zona sur y el flanco izquierdo la situación está más controlada, "sin llegar a estar del todo todavía apagado, desde luego, ni mucho menos".

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Aunque en la tarde de este viernes el viento vira hacia el norte-noroeste y durante la noche se espera que sea de componente norte, algo que ayudará en las labores, este sábado volverá a cambiar en dirección sureste, según indican las últimas previsiones, lo que supondrá "un riesgo" de que se pueda extender el fuego rumbo noroeste en algunas zonas que ahora están "mucho mejor" que la parte norte del incendio.

Ha insistido así en que el mayor riesgo está actualmente en la parte norte, en Luesia y con los saltos de carretera, lo que conlleva el peligro de que el incendio se extienda "mucho más" y convertirse así "en uno de los más grandes de Aragón de los últimos años".

A pesar de que las condiciones de humedad y de temperatura durante la noche ofrecen la posibilidad de actuar mejor, ha señalado que las previsiones "no son optimistas al 100 %, y mucho menos, en esa zona".

En cuanto a posibles desalojos, ha indicado que, aunque el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) ha estudiado la posibilidad de evacuar Biel y Fuecalderas, a corto plazo no está previsto que haya más. EFE

(foto)

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