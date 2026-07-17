El incendio de Orés presenta un perímetro "enorme" tras una noche "muy complicada"

Zaragoza, 17 jul (EFE).- El incendio forestal declarado el miércoles en Orés (Zaragoza), que ya ha superado las 12.000 hectáreas afectadas, presenta un perímetro "enorme" tras pasar una noche "muy complicada".

No obstante, los medios desplegados han logrado proteger dos de los núcleos que más preocupaban, Uncastillo y Malpica de Arba, ha explicado este viernes el consejero de Interior del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro.

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El incendio ha obligado a evacuar las localidades de Orés, Asín, Luesia, Malpica de Arba y Uncastillo, en la comarca de las Cinco Villas.

"El riesgo de propagación continúa siendo muy alto y no podemos dar por consolidado todo el perímetro", ha señalado el consejero.

Dadas estas circunstancias, el Gobierno de Aragón mantiene la Situación Operativa 2, Nivel 2, del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales de Aragón (Procinfo).

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Durante la noche se ha intensificado el trabajo terrestre, aunque el fuego se mantiene muy activo y el avance nocturno ha sido significativo.

Las labores nocturnas se han centrado en la defensa de Malpica de Arba y Uncastillo. El operativo también ha tenido que hacer frente a reproducciones en distintos puntos del perímetro, que todavía no se encuentra consolidado, y ha trabajado para contener el avance del fuego en las zonas de mayor actividad.

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Los principales trabajos durante la jornada se centrarán en contener el avance del flanco izquierdo y en la zona de cabeza del flanco derecho. En el resto de sectores se trabajará en la consolidación del perímetro.

En Asín se mantienen diez viviendas afectadas y una granja de cabras quemada. La línea eléctrica entre Asín y Orés continúa cortada, aunque Asín recibe suministro mediante un grupo electrógeno.

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"Hoy vamos a mantener un despliegue muy importante sobre el terreno, con alrededor de 450 intervinientes, más de 30 medios aéreos y más de 300 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME)", ha expresado Bermúdez de Castro.

De esta forma, a lo largo de la mañana se irán incorporando efectivos hasta alcanzar un despliegue similar al de la jornada de ayer.

Este incluirá medios del Infoar, el Ministerio para la Transición Ecológica, la UME, Bomberos de la Diputación Zaragoza y del Ayuntamiento de Zaragoza, Guardia Civil, UPA, 061, Cruz Roja, Comarca de Cinco Villas, GISE, GIPEC, Telefónica, Endesa y recursos de Navarra, Castilla y León, La Rioja y Comunidad Valenciana.

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Además, permanecen cortadas la A-1204, entre Farasdués y Luesia; la A-1202, entre Layana y Luesia,; la CV-628, entre Malpica de Arba y Biota; la CV-813, entre Asín y Orés; la CV-841, entre Sos del Rey Católico y Uncastillo, y la CV-850, entre Malpica de Arba y Uncastillo.

En Navarra, Petilla de Aragón fue evacuada de forma preventiva, aunque el incendio no llegó a la localidad durante la noche. EFE

(Foto)(Vídeo)