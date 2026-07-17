Espana agencias

El fuego de Lozoyuela (Madrid) evoluciona favorablemente y no hay poblaciones confinadas

Guardar
Google icon

Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias (Madrid), 17 jul (EFE).- El incendio forestal declarado hace cerca de 24 horas en Lozoyuela, al norte de la Comunidad de Madrid, sigue en fase de estabilización y, aun sin estar controlado, presenta una evolución favorable, lo que ha permitido levantar los confinamientos en los municipios de Buitrago de Lozoya y Puentes Viejas.

En la zona, que provisionalmente suma 770 hectáreas afectadas por el fuego, siguen trabajando 28 medios terrestres de Bomberos de la Comunidad de Madrid, dos aéreos y tres de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que han controlado durante la mañana las tres reproducciones registradas en el perímetro del fuego.

PUBLICIDAD

La Comunidad de Madrid mantiene la vigilancia ante el riesgo de nuevos rebrotes por el viento previsto durante las próximas horas, según ha explicado el consejero madrileño de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, en declaraciones a la prensa desde el Parque de Bomberos de Lozoyuela, tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI).

Novillo ha advertido de que las horas centrales del día siguen siendo las de mayor riesgo debido al incremento del viento, con velocidades superiores a los 20 kilómetros por hora y rachas cercanas a los 40, por lo que el dispositivo continuará vigilando todo el perímetro para evitar que el fuego vuelva a propagarse.

PUBLICIDAD

El incendio afecta provisionalmente a unas 770 hectáreas, aunque el consejero ha señalado que esa cifra podría reducirse una vez concluyan las mediciones definitivas, ya que existen numerosas zonas del interior del perímetro que no han resultado calcinadas.

La evolución favorable del incendio ha permitido levantar todos los confinamientos decretados ayer en Buitrago de Lozoya y las pedanías de Cinco Villas y Manjirón, del municipio de Puentes Viejas.

También han vuelto a sus casas los vecinos desalojados el jueves en Cinco Villas y en la urbanización de San Lázaro, en Buitrago.

Permanecen restringidos algunos tramos de las carreteras M-126 y M-135 para facilitar el acceso de los vehículos de extinción, con vigilancia de la Guardia Civil.

La Guardia Civil detuvo ayer a un hombre de 52 años como presunto responsable del incendio, que será puesto a disposición judicial en las próximas horas, tras pasar la noche en el calabozo.

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha explicado que la detención se produjo el jueves tras el aviso de los vecinos a la Guardia Civil de que habían visto una persona sospechosa "merodeando por la zona donde se había iniciado el fuego".

Inmediatamente, la Guardia Civil se activó y localizó al individuo, que trató de huir y se encaramó a una tapia, pero finalmente fue capturado.

Tras su detención, hizo unas declaraciones que implicaban que podía tener mucho que ver con el incendio y, además, el material que llevaba en la mochila señalaba que probablemente haya sido el responsable de provocar el fuego.

El arrestado tiene antecedentes de haber provocado algún incendio en algún otro lugar del país.

La Comunidad de Madrid ya ha avanzado que se personará como acusación popular en el procedimiento judicial.

Durante la mañana ha visitado el puesto de mando la portavoz del PSOE-M en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, quien ha acusado a la presienta regional, Isabel Díaz Ayuso, de mantener a más de 60 bomberos forestales sin los recursos ni el reconocimiento profesional que les corresponde.

Asimismo, Espinar ha reclamado a Ayuso que priorice las políticas de prevención y extinción de incendios, "en vez de seguir haciendo de su vida un cañón para que los madrileños no puedan disfrutar de los servicios públicos".

En una línea similar, el delegado el Gobierno ha pedido a la Comunidad "responsabilidad, altura de miras y compromiso", en recursos y en apoyo a los servidores públicos que se están jugando la vida por proteger a las personas y al medio ambiente.

Por su parte, Novillo ha restado importancia al conflicto laboral al señalar que afecta a 60 trabajadores sobre un total de 2.150 bomberos forestales de la Comunidad, que además, "por responsabilidad", deberían "acudir a sus bases para poder echar una mano a sus compañeros".

Ha pedido a Espinar que, como integrante del partido que gobierna España, se interese por la disponibilidad de medios aéreos estatales, al asegurar que este jueves la Comunidad solicitó hidroaviones y que "hasta las cuatro horas no pudo venir tan solo un hidroavión". EFE

1012115

(foto) (vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La princesa Leonor y la infanta Sofía, de estreno en su aparición sorpresa: de la blusa de 420 euros de la heredera al traje rosa a conjunto de su hermana

Las hermanas se han unido a la audiencia del rey Felipe y la reina Letizia, pese a que no estaban incluidas en la agenda

La princesa Leonor y la infanta Sofía, de estreno en su aparición sorpresa: de la blusa de 420 euros de la heredera al traje rosa a conjunto de su hermana

La Guardia Civil investiga a un alcalde de Vox como presunto causante del incendio de La Mierla (Guadalajara)

El fuego ya ha arrasado 2.000 hectáreas y ha obligado a evacuar siete pueblos de la zona

La Guardia Civil investiga a un alcalde de Vox como presunto causante del incendio de La Mierla (Guadalajara)

Froilán cumple 28 años más discreto que nunca: de la estrecha relación con su abuelo Juan Carlos I a sus nuevos proyectos en Abu Dabi

El nieto mayor del rey emérito ha encontrado cierta tranquilidad lejos de las anécdotas que marcaron su adolescencia en Madrid

Froilán cumple 28 años más discreto que nunca: de la estrecha relación con su abuelo Juan Carlos I a sus nuevos proyectos en Abu Dabi

Resultados del Super Once del 17 julio

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados del Super Once del 17 julio

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Como cada viernes, aquí están los afortunados ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La UCO concluye que Santos Cerdán recibió más de 300.000 euros de Servinabar y que tenía “numeroso dinero en metálico” cuando Ábalos era ministro

La UCO concluye que Santos Cerdán recibió más de 300.000 euros de Servinabar y que tenía “numeroso dinero en metálico” cuando Ábalos era ministro

La directora de la Guardia Civil asegura ante el juez que es “víctima” de la trama de ‘las cloacas’ y de Santos Cerdán

El autor de la fotografía de Lamine Yamal de bebé con Messi explica la historia que hay detrás: “Demostró grandes dotes de buen padre”

Pedro Sánchez irá a la final del Mundial en Nueva York y se volverá a encontrar con Donald Trump

El plan de Feijóo de inmigración para “controlar” las fronteras y decidir “quién entra, cómo y para qué”

ECONOMÍA

Se dispara la producción de cerveza antes de la final del Mundial entre España y Argentina

Se dispara la producción de cerveza antes de la final del Mundial entre España y Argentina

El precio de los coches nuevos puede subir en España: una nueva normativa europea obligatoria hará que los vehículos cuesten entre 400 y 800 euros más

El error más común con el aire acondicionado que te hace pagar más: bajar la temperatura de 26 a 24 grados eleva hasta un 16% el consumo

La Justicia le da la razón a Renfe: no tendrá que indemnizar a dos viajeras que perdieron un vuelo de Madrid a Bruselas por una avería de un tren

Los expertos prevén un repunte en la inflación de los alimentos este 2027 por el calor extremo: los no procesados serán los primeros en subir

DEPORTES

La calidad del aire amenaza la final del Mundial en Nueva York: qué niveles obligarían a suspenderla o aplazarla

La calidad del aire amenaza la final del Mundial en Nueva York: qué niveles obligarían a suspenderla o aplazarla

El esloveno Slavko Vincic será el árbitro de la final del Mundial 2026: España nunca ha perdido un partido dirigido por él

Una campaña en Francia con más de 82.000 firmas exige repetir la semifinal ante España por el penalti a Lamine Yamal

El “Baby Barça” contra su ídolo: la generación que creció admirando a Messi ahora quiere destronarlo en la final del Mundial 2026

La confesión de Xabi Alonso sobre el corte en el muslo que casi lo deja fuera de la semifinal contra Alemania en 2010: “No le digas nada al míster”