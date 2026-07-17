El alcalde de Vinuesa (Soria) confirma que el Motorbeach no volverá a celebrarse allí

Soria, 17 jul (EFE).- El alcalde de Vinuesa (Soria), Juan Ramón Soria, ha confirmado este viernes, tras una reunión entre diferentes administraciones para analizar las incidencias ocurridas durante el Motorbeach, que el evento "no se desarrolló como en ediciones anteriores" por lo que "no volverá a celebrarse en Vinuesa".

El Motorbeach es un festival que reúne cada año a miles de personas para disfrutar de distintas actividades y carreras con la moto como protagonista.

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Soria ha subrayado que, de haber conocido previamente sus verdaderas dimensiones y características, el Ayuntamiento "no habría autorizado" el evento en el que falleció una joven de 24 años, natural de Asturias, después de resultar herida en un siniestro de motocicleta ocurrido el viernes en el interior del recinto.

Las instituciones han coincidido en que el desarrollo real del festival habría superado las dimensiones recogidas en la documentación presentada por el promotor con una previsión comunicada para organizar el dispositivo de seguridad en torno a las 4.000 personas, mientras que los datos disponibles apuntarían a una afluencia superior, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

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También se habría utilizado para acampadas una superficie mayor que la inicialmente prevista que se podría haberse extendido fuera de los espacios delimitados y haber alcanzado zonas del vaso del embalse integradas en el dominio público hidráulico.

Desde los primeros momentos, los agentes comprobaron la existencia de numerosas motocicletas circulando en condiciones irregulares, menores conduciendo vehículos, acampadas fuera de los espacios permitidos, ocupación de terrenos protegidos y conductas que suponían un riesgo evidente para las personas y para el medio natural.

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El balance provisional conocido del dispositivo se sitúa en torno a 435 denuncias administrativas y 21 diligencias por supuestos delitos contra la seguridad vial, la mayor parte relacionadas con infracciones de tráfico y con motocicletas que carecían de matrícula, permiso de circulación, seguro obligatorio o ITV en vigor.

La Confederación Hidrográfica del Duero ha explicado que, al analizar la zona tras el festival, se habrían constatado incumplimientos de las condiciones incluidas en la autorización otorgada por el organismo de cuenca, especialmente en relación con las zonas balizadas.

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Por ello, la CHD ha formulado la correspondiente denuncia por los distintos incumplimientos detectados tras la visita realizada durante esta semana para evaluar los daños causados en el dominio público hidráulico y prepara un informe en el que se cuantificarán las posibles afecciones y el coste de su reparación.

Por su parte, la Administración autonómica ha advertido de que la restauración ambiental no puede limitarse a trabajos puntuales ni completarse en una o dos semanas sino que será necesaria la presentación de un proyecto técnico que determine las medidas que deben aplicarse, los plazos, su coste y las responsabilidades. EFE

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