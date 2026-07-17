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EH Bildu llama a salir con camisetas de la selección vasca y reclamar que participe en campeonatos internacionales

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EH Bildu he hecho un llamamiento a que este fin de semana los vascos salgan a la calle con símbolos y camisetas de la selección vasca, y reclamen la participación de la 'Euskal Selekzioa' en los campeonatos internacionales.

En un comunicado, la formación soberanista destaca que, "tras la multitudinaria cadena humana a favor de la Euskal Selekzioa entre Irun y Hendaia" el pasado martes, emplaza a que este fin de semana la ciudadanía "también salga a la calle a favor de la Euskal Selekzioa y visibilice símbolos y camisetas de la selección" y reivindicar "alto y claro que, por encima de todas las imposiciones, negaciones y prohibiciones", su selección es la vasca.

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"Siendo Euskal Herria una nación, reivindicamos el derecho a participar en los campeonatos internacionales de forma oficial y en igualdad con la selección nacional, como lo hace la inmensa mayoría de la sociedad vasca. ¡Una nación, una selección!. ¡Nuestro pueblo, nuestros colores y nuestra selección!", reivindica.

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