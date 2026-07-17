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Detenidos tres jóvenes que cometieron y difundieron agresiones aleatorias en Barcelona

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Barcelona, 17 jul (EFE).- Los Mossos d'Esquadra han detenido a tres de los jóvenes que presuntamente cometieron al menos seis agresiones aleatorias en grupo en Barcelona, principalmente en el distrito del Eixample, y posteriormente las difundieron en las redes sociales para obtener notoriedad.

Según ha informado la policía catalana, además de los tres detenidos, los Mossos investigan penalmente a otros dos presuntos implicados y mantienen activa una orden de detención contra un sexto miembro del grupo.

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Los Mossos atribuyen a los tres detenidos hasta ahora, de entre 18 y 22 años, varios delitos contra la integridad moral y lesiones leves, relacionados con una serie de agresiones cometidas en grupo en Barcelona la madrugada del pasado 5 de julio, que se convirtieron en virales en las redes sociales.

Según los Mossos, ayer jueves establecieron un dispositivo policial que ha culminado con la detención de tres de los principales investigados.

La policía catalana ha tomado declaración a otros dos jóvenes como investigados, mientras que un sexto miembro del grupo continúa pendiente de localización, con una orden policial de detención vigente.

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Los Mossos iniciaron la investigación a raíz de la detección de varios vídeos que se hicieron virales en las redes sociales, donde se podía ver a un grupo de jóvenes que agredía de forma indiscriminada a varias personas en la vía pública, en la mayoría de los casos en el distrito del Eixample de Barcelona, mientras grababan las acciones con teléfonos móviles.

Los investigadores lograron localizar a varias víctimas y, paralelamente, mediante el análisis de las imágenes colgadas en las redes, las declaraciones de testigos y la colaboración ciudadana y de la seguridad privada del ocio nocturno, identificaron a los presuntos autores.

Hasta el momento, los Mossos han acreditado seis agresiones, algunas de las cuales provocaron lesiones leves a las víctimas.

Según los Mossos, el objetivo de los autores era grabar las escenas y difundirlas públicamente para obtener notoriedad e impacto en las redes sociales.

Pese a que por el momento ya se han podido acreditar varias agresiones, los Mossos tienen constancia de que hay más víctimas que no han denunciado, por lo que han pedido a las personas que fueron atacadas aquella madrugada o que se reconozcan en las imágenes difundidas en las redes sociales que contacten con la policía.

En este sentido, los Mossos han insistido en que la denuncia de las víctimas resulta fundamental para poder acreditar los hechos y garantizar una respuesta judicial adecuada.

Los Mossos han recordado además que la grabación y difusión de agresiones no solo comporta responsabilidades penales por los actos violentos cometidos, sino también por la vulneración de la dignidad y la integridad moral de las víctimas. EFE

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