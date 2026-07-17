Controlado el incendio de Camas (Sevilla) que ha obligado a desalojar viviendas

Camas (Sevilla), 17 jul (EFE).- Los bomberos del Consorcio Provincial contra Incendios de Sevilla desplazados al incendio que se ha originado en un cerro de Camas (Sevilla) han dado por controladas las llamas sin que lleguen a afectar a las viviendas que han sido desalojadas por precaución.

Según han informado a EFE fuentes del operativo, las llamas han sido controladas tras iniciarse el fuego poco después de las 16.00 horas, en una zona cercana al lugar donde fue encontrado el Tesoro del Carambolo.

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Por este suceso han sido desalojadas en torno a una veintena de viviendas, a cuyos moradores se les ha ofrecido una alternativa habitacional municipal, pero todos los afectados han podido encontrar acomodo en casas de familiares y podrán volver a sus casas de forma escalonada.

En el incendio han estado operativos efectivos de cuatro parques de bomberos del Consorcio Provincial de la Sevilla, así como 10 efectivos del Plan Infoca, además de dos medios aéreos, según ha informado el propio Infoca (Plan de Lucha contra los Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Andalucía). EFE

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