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Arrestan en Bizkaia a un hombre buscado por Interpol por agredir sexualmente a una niña

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Bilbao, 17 jul (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en el municipio vizcaíno de Abanto-Zierbena a un hombre de 32 años sobre el que pesaba una Orden Internacional de Detención emitida de la Interpol, después de que hubiera sido condenado por agredir sexualmente a una niña de 6 años.

Agentes del Grupo de Delincuencia Organizada de la Brigada de Policía Judicial de la Policía Nacional en Bilbao han arrestado a un ciudadano de El Salvador sobre el que constaba una Orden Internacional de Detención emitida el pasado 1 de julio por parte de la Oficina Central Nacional de Interpol, tras ser condenado a 12 años y 6 meses de prisión.

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La sentencia reflejaba que el detenido se encargaba del cuidado de la hija de 6 años de la que era su pareja sentimental en 2015 en el municipio salvadoreño de Libertad y que, de manera reiterada, agredió sexualmente a la niña, a quien, además, amenazaba por causar daños a su madre y a su hermano.

El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla (El Salvador) le condenó por ello a 12 años y 6 meses de prisión, e Interpol tramitó su orden de búsqueda y alertó a la Policía Nacional de la posible presencia del prófugo en Bizkaia.

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Realizadas las oportunas indagaciones, los investigadores localizaron al hombre en Abanto-Zierbena y le arrestaron. Ese individuo se encontraba en España como solicitante de asilo y refugio.

Los agentes comunicaron el arresto a Interpol y a la Audiencia Nacional, que decretó que el detenido pasara a disposición del Tribunal de Instancia de Guardia de Barakaldo que le comunicó "su puesta en libertad con medidas cautelares, en tanto en cuanto se sustancie el procedimiento de extradición a su país de origen". EFE

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