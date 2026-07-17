1.450 efectivos de seguridad en Madrid para la posible celebración del triunfo de España

Madrid, 17 jul (EFE).- El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha dicho este viernes que, ante la posible celebración por la victoria de España en el Mundial de fútbol, se movilizarán 1.450 efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en las calles de la capital el próximo domingo y el lunes.

"Estamos convencidos de que España va a ganar y trabajamos con el escenario de preparar esa celebración y también de garantizar la seguridad en el seguimiento del partido y en todo lo que a continuación vaya a suceder", ha señalado el delegado en una rueda de prensa tras presidir una reunión para coordinar el dispositivo de seguridad con motivo de la final, que disputarán España y Argentina.

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Por un lado, unos 550 agentes de la Policía Nacional y 250 de la Guardia Civil asegurarán el seguimiento del partido en las calles de Madrid. Por otro lado, una hipotética celebración del triunfo el lunes implicaría el despliegue de 500 agentes de la Policía Nacional y 150 efectivos de la Guardia Civil.

Si España gana la final del Mundial de fútbol, los jugadores de la selección recorrerán las calles de la capital entre la plaza de la Moncloa y la plaza de Cibeles.

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Ante la anunciada instalación de una segunda pantalla en la plaza de Colón por parte del Ayuntamiento de Madrid, el delegado del Gobierno ha pedido en la reunión que se trabaje "con celeridad" porque desde los servicios municipales, como Bomberos, Samur-Protección Civil y Policía Municipal, se han señalado "ciertas incertidumbres", que ha instado al Consistorio a "corregir".

Martín ha dicho que el Ayuntamiento de Madrid está a tiempo de adoptar medidas para que la instalación de la pantalla sea "viable y compatible con las condiciones de seguridad" que son necesarias para albergar un evento de esta naturaleza, como la necesidad de perimetrar el espacio, de realizar controles de aforo o de establecer vías de evacuación.

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"De momento, lo que ha presentado el Ayuntamiento de Madrid es insuficiente", ha apuntado el delegado, quien ha pedido que el Consistorio "se ponga las pilas" para diseñar el evento como se requiere desde los servicios municipales y desde los que dependen de la Administración General del Estado. "Queda poco tiempo", pero "hay margen", ha afirmado. EFE