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Urtasun: El aval a la amnistía valida al Gobierno y desmonta las mentiras del PP

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Madrid, 16 jul (EFE).- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha asegurado este jueves que el aval del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) a la ley de amnistía "valida la política del Gobierno" y "desmonta completamente las mentiras del PP" sobre esta cuestión.

"Por lo tanto, yo hoy quiero de una manera muy clara, exigirle al señor (Alberto Núñez) Feijóo una disculpa y una rectificación por todas las mentiras, manipulaciones y críticas que ha hecho en los últimos años a la ley de amnistía", ha dicho sobre el líder del PP.

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En declaraciones a los medios, Urtasun, que tiene doble militancia en los partidos Movimiento Sumar y los comunes, ha subrayado que la ley de amnistía es "legal en el orden constitucional español y también ahora también en el orden legal europeo" y ha pedido que sea aplicada lo antes posible.

"Que tenga plenos efectos en nuestro país para que las personas afectadas, no solo Carles Puigdemont, sino las demás que están pendientes de esta ley de amnistía, puedan ver sus derechos finalmente reconocidos en este país", ha añadido en alusión al líder de Junts, que huyó a Bélgica, y al resto de condenados por el procès.

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En su opinión, el Tribunal Supremo podría aplicar ya de forma competa la ley de amnistía, aunque es posible que quiera esperar a que el Tribunal Constitucional resuelva los recursos de amparo presentados.

Preguntado sobre el impacto que esta sentencia puede tener en las relaciones del Gobierno con Junts, ha respondido que es un aval a lo que ha conseguido la "mayoría plurinacional" del Congreso y que "permite dibujar escenarios de mayor colaboración" en el futuro.

Por su parte, el líder de IU, Antonio Maíllo, ha opinado que el aval europeo a la ley de amnistía es una buena noticia que "refuerza la convivencia y devuelve a la política lo que no debió nunca salir de ella".

"Se nota que fuera de nuestras fronteras los Marchena y Cía. mandan menos", ha añadido en su cuenta de X.

Y el diputado de Compromís Alberto Ibáñez ha dicho en declaraciones remitidas a los medios que la alta magistratura española "tiene que decidir si están con los estandartes de calidad democrática europeos o van a continuar haciendo un golpe blando contra el Gobierno". EFE

(video)

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