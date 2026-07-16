Un documental reconstruye la primera exhumación judicial de víctimas del franquismo

Santa Cruz de La Palma, 16 jul (EFE).- La consejera de Presidencia del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, ha presentado en Los Llanos de Aridane el tráiler oficial de "Consuelo 1994", un documental que reconstruye la primera exhumación judicial de víctimas del franquismo realizada en España, llevada a cabo en el municipio palmero de Fuencaliente en 1994.

La producción, financiada por la Consejería de Presidencia, aborda la exhumación desarrollada el 7 de mayo de 1994 en el entorno del Pino del Consuelo, una actuación impulsada por la familia de las víctimas tras décadas de búsqueda y que, según destacó Barreto, constituyó un procedimiento judicial pionero al incorporar metodología forense avanzada.

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La consejera señaló que el documental pretende dar "su lugar en la historia de este país" a quienes protagonizaron aquella investigación y subrayó que el proyecto forma parte de las actuaciones del Ejecutivo autonómico en materia de memoria democrática.

El periodista Javier Rodríguez, responsable de la investigación en la que se basa el documental, explicó que el hallazgo de un expediente judicial que permaneció oculto durante más de treinta años ha permitido documentar una exhumación de "extraordinario rigor científico y relevancia jurídica".

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El director del largometraje, Besay Viña, indicó que "Consuelo 1994" combina testimonios inéditos, recreaciones interpretadas por actores y una labor de documentación para construir un relato centrado en el silencio, el miedo heredado y la transmisión de la memoria entre generaciones.

La productora destacó que se trata de un proyecto desarrollado íntegramente en La Palma y confió en que la relevancia histórica de la investigación facilite su presencia en circuitos nacionales e internacionales vinculados al ámbito documental y de los derechos humanos.

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Entre los principales hallazgos figura el acceso al expediente judicial completo de la exhumación, incluidos informes del Instituto Anatómico Forense de Madrid y un reportaje fotográfico realizado durante la investigación, documentos que, según los promotores, permanecían inéditos. EFE

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