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Tellado acusa al Gobierno "populista" de Sánchez de atacar los cimientos de la democracia

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Madrid, 16 jul (EFE).- El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha afirmado este jueves que España lleva ocho años sufriendo el gobierno "populista y socialista" de Pedro Sánchez, que ataca "de forma reiterada" los cimientos de la democracia.

Un Gobierno, ha añadido, que "se salta" la Constitución, que "no respeta la separación de poderes", que "desata campañas" contra jueces, prensa y oposición, que está "enfrentado" al parlamento y que está "corrupto hasta la médula" con 127 imputados.

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Sánchez reúne "todos los requisitos del presidente autoritario", ha agregado Tellado, en línea con el mismo mensaje que lanzó el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en este foro el miércoles.

Tellado ha hecho estas declaraciones en el EPP Libertas Forum, un encuentro internacional impulsado por Partido Popular Europeo que se está celebrando en Madrid y que ha reunido a distintos representantes políticos del centro derecha europeo e iberoamericano.

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El número dos de Alberto Núñez Feijóo ha reivindicado la necesidad de que estas formaciones se hermanen para trabajar "en la misma senda", en un momento "especialmente difícil" porque "la amenaza populista y autoritaria" se está recrudeciendo y la libertad "vuelve a estar comprometida".

Los partidos de centro derecha deben por tanto unirse para ser un "polo moral" y afrontar un desafío, no desde el miedo, sino con convicción. EFE

(foto) (vídeo) (audio)

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