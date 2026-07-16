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Sira Rego califica de "vergüenza" el desahucio de una madre y sus cinco hijos en Madrid

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Madrid, 16 jul (EFE). La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha calificado este jueves de "vergüenza" el desalojo de una madre y sus cinco hijos de una casa propiedad de la Comunidad de Madrid y ha asegurado que, "de haber habido voluntad, se podría haber paralizado".

"Esto es un ejemplo del dolor que provoca la política cuando no está para atender las necesidades de la gente", ha dicho Rego en declaraciones a los medios al terminar la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia.

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El desalojo tuvo lugar el pasado miércoles en el barrio madrileño de Moratalaz, en un piso de la Agencia de la Vivienda Social de la Comunidad, en el que vivía la familia, con tres menores de edad, uno de ellos con una discapacidad, desde hace cinco años.

"No puedo entender en qué mundo cabe que, teniendo un parque de vivienda pública, haya una familia que termine en la calle desahuciada", ha dicho la ministra.

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Por ello, Rego pidió a la Fiscalía de Menores que investigue si se han vulnerado los derechos de los niños afectados, teniendo especialmente en cuenta las necesidades del menor de edad con discapacidad.

La titular de Juventud ha recordado que "un fallo de un juez" pedía garantías de alternativa habitacional que no vulneraran los derechos de los niños, además de una carta del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas que requería protección para esos niños, cosa que, asegura Rego, "no parece que haya sido así".

La ministra ha explicado también que el gobierno madrileño dijo abiertamente que "los dictámenes y los criterios del Comité de Derechos del Niño no son vinculantes".

"No entiendo que estemos en una Comunidad de Madrid con una política pública absolutamente deshumanizadora que no se hace cargo de la gente más vulnerable", ha reiterado Rego.

A su vez, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha dicho a su llegada a la Conferencia Sectorial, que el desahucio se ejecutó por "una orden judicial" que "por supuesto" había que cumplir.

Dávila ha subrayado también que la Comunidad de Madrid es "muy sensible" a estas situaciones y que tiene constancia que los servicios municipales han ofrecido soluciones habitacionales a la familia.

Además, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, aseguró que el Ayutamiento les ofreció una alternativa y que el Samir Social se puso en contacto con ellos para proporcionarles recursos.

Fuentes del Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid detallaron, pero, que la familia rechazó la oferta de un programa de alojamiento alternativo.

Por su parte, Samur Social también puso a su disposición un recurso de alojamiento temporal en el marco de la emergencia social, que también rechazaron, debido a que cuentan con alternativa familiar. EFE

(foto) (vídeo)

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