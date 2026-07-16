Se celebra la vista en la que Delcy Rodríguez instará a Aldama a desdecirse de lo de PDVSA

Madrid, 16 jul (EFE).- Los representantes de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y de Víctor de Aldama están citados este jueves a un acto de conciliación promovido por la mandataria venezolana para que el comisionista del caso Koldo se retracte de sus afirmaciones de que fue ella quien le dio un sobre presuntamente relacionado con la petrolera PDVSA y que habría servido para financiar al PSOE y a la Internacional Socialista.

De no retractarse Aldama, Delcy Rodríguez podría decidir finalmente querellarse contra él por un delito de injurias, según indicaron fuentes del despacho del exjuez Baltasar Garzón, ILOCAD, que es el que representa en este litigio a la presidenta venezolana.

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Aldama entregó ese sobre el pasado mes de marzo en la causa en la que el juez del caso Koldo, Ismael Moreno, investiga en una pieza secreta los pagos en efectivo en el PSOE, tras haber hablado públicamente en varias ocasiones de su existencia.

La primera vez que Aldama habló de este asunto en sede judicial fue el pasado mes de febrero a preguntas del fiscal durante su declaración como imputado por el fraude del IVA en hidrocarburos de la empresa Villafuel, lo que derivó en que el juez Ismael Moreno se lo requeriría para dicha investigación.

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En uno de los primeros informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el caso hidrocarburos se hacía referencia a la imagen de "un sobre de color marrón" en el que aparece como remitente el expresidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA) Manuel Quevedo y como destinataria la vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez.

Los investigadores no pudieron determinar entonces el contenido del sobre, si bien sospechaban que esa documentación estaba vinculada al sector de hidrocarburos.

Para la UCO era clave en este asunto la "intermediación" de Delcy Rodríguez, que recibió la documentación y después se la entregó supuestamente a Aldama el 4 de febrero de 2020.

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La UCO también consideró "significativo" que Aldama recibiese ese sobre en "una fecha muy cercana" a la llegada de Rodríguez al aeropuerto de Madrid, el 20 de enero. EFE