Espana agencias

Se celebra la vista en la que Delcy Rodríguez instará a Aldama a desdecirse de lo de PDVSA

Guardar
Google icon

Madrid, 16 jul (EFE).- Los representantes de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y de Víctor de Aldama están citados este jueves a un acto de conciliación promovido por la mandataria venezolana para que el comisionista del caso Koldo se retracte de sus afirmaciones de que fue ella quien le dio un sobre presuntamente relacionado con la petrolera PDVSA y que habría servido para financiar al PSOE y a la Internacional Socialista.

De no retractarse Aldama, Delcy Rodríguez podría decidir finalmente querellarse contra él por un delito de injurias, según indicaron fuentes del despacho del exjuez Baltasar Garzón, ILOCAD, que es el que representa en este litigio a la presidenta venezolana.

PUBLICIDAD

Aldama entregó ese sobre el pasado mes de marzo en la causa en la que el juez del caso Koldo, Ismael Moreno, investiga en una pieza secreta los pagos en efectivo en el PSOE, tras haber hablado públicamente en varias ocasiones de su existencia.

La primera vez que Aldama habló de este asunto en sede judicial fue el pasado mes de febrero a preguntas del fiscal durante su declaración como imputado por el fraude del IVA en hidrocarburos de la empresa Villafuel, lo que derivó en que el juez Ismael Moreno se lo requeriría para dicha investigación.

PUBLICIDAD

En uno de los primeros informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el caso hidrocarburos se hacía referencia a la imagen de "un sobre de color marrón" en el que aparece como remitente el expresidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA) Manuel Quevedo y como destinataria la vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez.

Los investigadores no pudieron determinar entonces el contenido del sobre, si bien sospechaban que esa documentación estaba vinculada al sector de hidrocarburos.

Para la UCO era clave en este asunto la "intermediación" de Delcy Rodríguez, que recibió la documentación y después se la entregó supuestamente a Aldama el 4 de febrero de 2020.

La UCO también consideró "significativo" que Aldama recibiese ese sobre en "una fecha muy cercana" a la llegada de Rodríguez al aeropuerto de Madrid, el 20 de enero. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El restaurante en plena ‘Toscana aragonesa’ que entra en la Guía Michelin: más de 100 años de historia y una receta de perdices que conquistó a Picasso

Ignacio y Miguel son la cuarta generación al frente de la Fonda de Alcalá, un negocio familiar que se ha convertido en referente gastronómico sin perder el respeto por las recetas de siempre

El restaurante en plena ‘Toscana aragonesa’ que entra en la Guía Michelin: más de 100 años de historia y una receta de perdices que conquistó a Picasso

Los cuatro ejes de la futura OTAN que defiende el PSOE y sus dificultades: “defensa territorial completa” para Ceuta y Melilla o cooperación europea

La cumbre de la OTAN de este 2026 terminó con menos tensión tras las palabras de Pedro Sánchez asegurando que había mantenido un encuentro con Donald Trump con “amabilidad y cordialidad”

Los cuatro ejes de la futura OTAN que defiende el PSOE y sus dificultades: “defensa territorial completa” para Ceuta y Melilla o cooperación europea

La otra cara del langostino industrial que importa España: manglares destruidos en Ecuador y sufrimiento animal en Indonesia

La acuicultura intensiva de este crustáceo está provocando una seria crisis medioambiental, al tiempo que en algunas explotaciones se lleva a cabo la mutilación de las hembras

La otra cara del langostino industrial que importa España: manglares destruidos en Ecuador y sufrimiento animal en Indonesia

En España hay censados más jubilados y pensionistas que jóvenes: los ‘boomers’ determinan a quién benefician las políticas públicas

A medida que el electorado envejece, los partidos tienen incentivos cada vez más racionales para proteger el gasto en pensiones y dejar en segundo plano las demandas de los jóvenes

En España hay censados más jubilados y pensionistas que jóvenes: los ‘boomers’ determinan a quién benefician las políticas públicas

España destina un 38% más a pensiones que en 1995, pero la inversión en educación, vivienda e I+D lleva tres décadas estancada

Fedea documenta 30 años de presupuestos en los que el gasto asociado al envejecimiento no ha dejado de crecer, mientras las partidas que más benefician a las nuevas generaciones se mantienen en el 7% del PIB

España destina un 38% más a pensiones que en 1995, pero la inversión en educación, vivienda e I+D lleva tres décadas estancada
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los cuatro ejes de la futura OTAN que defiende el PSOE y sus dificultades: “defensa territorial completa” para Ceuta y Melilla o cooperación europea

Los cuatro ejes de la futura OTAN que defiende el PSOE y sus dificultades: “defensa territorial completa” para Ceuta y Melilla o cooperación europea

Los 61 bomberos forestales de Madrid ‘aparcados’ en una sala porque están contratados como conductores de taxi y no se les paga la peligrosidad

Vox lleva su ofensiva contra la ‘ley de nietos’ a las autonomías donde gobierna con el PP y pide informes para analizar una posible invasión de competencias

La Guardia Civil busca a cuatro encapuchados que cargaron con garrafas de gasolina una lancha que podría estar vinculada al narcotráfico en una playa a plena luz del día

El Supremo abre la puerta a revisar cómo se aplica la ley que devolvió la nacionalidad española a 73.000 descendientes de judíos expulsados hace más de 500 años

ECONOMÍA

En España hay censados más jubilados y pensionistas que jóvenes: los ‘boomers’ determinan a quién benefician las políticas públicas

En España hay censados más jubilados y pensionistas que jóvenes: los ‘boomers’ determinan a quién benefician las políticas públicas

España destina un 38% más a pensiones que en 1995, pero la inversión en educación, vivienda e I+D lleva tres décadas estancada

España necesita 25.000 fontaneros y no los encuentra: el oficio con un 90% de empleo pone en jaque la renovación de miles de casas

Alquilar una casa en la playa este verano es más caro que nunca: cuesta el doble que hace cinco años

El precedente judicial que permite a madres y padres compatibilizar el permiso de lactancia y la excedencia por nacimiento en España

DEPORTES

Argentina será el rival de España en la final del Mundial 2026: un partido marcado por dos goleadas en sus últimos precedentes

Argentina será el rival de España en la final del Mundial 2026: un partido marcado por dos goleadas en sus últimos precedentes

Los memes más graciosos del partido entre Inglaterra y Argentina: de las faltas y ElXokas a la expectación española

Argentina tumba a Inglaterra y definirá el trono mundial contra España en la gran final: el resumen y los goles, en vídeo

España, una selección que brilla con el trabajo en equipo y da lecciones a las grandes estrellas del Mundial

Cuando todo depende del 10: el último baile de Messi contra la rebelión de Bellingham que decidirá el rival de España en la final del Mundial