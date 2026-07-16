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Sally Mann en San Sebastián, la fotógrafa que capta lo invible de la realidad

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San Sebastián, 16 jul (EFE).- La estadounidense Sally Mann es la fotógrafa del blanco y negro, las cámaras antiguas y las técnicas tradicionales. Su obra se mostrará a partir de este viernes en la sala Artegunea de San Sebastián en una exposición que reúne a partes iguales imágenes de sus series emblemáticas con otras que permanecían inéditas.

'Sally Mann. Macula et Materia' es el título de la nueva propuesta del espacio que Kutxa Fundazioa tiene en el centro Tabakalera donostiarra, primera parada de esta “primicia mundial”, que se podrá visitar hasta el 18 de octubre y que después viajará a ciudades como Berlín, Oslo y Tallin y a los Rencontres d’Arles en 2027.

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La autora ha participado este jueves en la presentación de la muestra junto a la responsable de Artegunea, Ane Abalde, y la comisaria Anne Morin, quien ha destacado que Mann "no fotografía lo que ve, sino las cosas invisibles de la realidad".

Para Sally Mann, la fotografía es "esencial". "Es mi vida, mi sangre, la forma gracias a la cual puedo respirar", ha asegurado.

Artegunea expone cerca de 150 imágenes documentales e íntimas que resumen cuatro décadas de oficio en las que Mann (Lexington-Virginia, 1951) ha conciliado lo incómodo con la belleza, ha aunado la pulsión artística y la indagación de la fotografía como lenguaje.

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La infancia, el paisaje, la memoria histórica, el paso del tiempo, la enfermedad, la decadencia, la fragilidad y la muerte forman parte de la exploración técnica y estética de una labor muy elogiada asimismo por los retratos de su entorno íntimo y familiar.

Un trabajo que también ha sido polémico, como su famosa serie 'Immediate Family', con la que documentó la vida cotidiana de sus tres hijos durante diez años en su granja de Virginia, de 1982 a 1992, y en la que algunos críticos vieron "una transgresión de las normas sociales sobre la representación de la infancia".

Aunque hay más de 30 años de por medio, hay obras suyas, como 'Las tres gracias', de 1994, (sus tres hijas desnudas orinando en un monte), que no se pueden exponer en Estados Unidos. Que se pueda mostrar en San Sebastián esta interpretación en blanco y negro de la pintura de Boticelli la emociona.

Sally Mann se siente "muy afectada y triste" por lo que "está ocurriendo en las artes" en Estados Unidos", donde "todo está comisariado con muchísimo cuidado y hay mentiras por todas partes".

"Se está manipulando la historia para blanquearla", ha denunciado la artista, que el año pasado vio cómo "requisaban" su obra que se exponía en un museo de Texas, a causa de lo cual tuvo que comparecer ante el Gran Jurado. "Decidieron absolverme, tuve suerte porque no llegó más lejos, pero sí me dio muchísimo miedo", ha afirmado.

El ciclo 'Immediate Family' se halla en Artegunea al igual que otros conocidos y exhibidos a lo largo de los años, como 'At Twelve', ‘'aces' y 'Proud Flesh', donde siguió el deterioro físico de su marido, Larry, mientras avanzaba su distrofia muscular.

Mann capturó en los años 90 los paisajes de su Virginia natal, de Georgia y Misisipi, lugares conde la belleza natural coexiste con la memoria de la violencia, y a los que volvió en las fotografías de 'Delta'(2016), 'Goshen' (2025), en su gran mayoría inéditas.

Sucede lo mismo con muchas de las fotografías de ‘Tintypes’ y ‘Platinum Stones’, que se exponen por primera vez en esta muestra que radiografía la carrera de Mann, "sin duda una de las artistas más fascinantes de nuestro tiempo", ha remarcado la comisaria. EFE

(Foto)

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