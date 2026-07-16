Restituido en el empleo de general, Emilio Herrera, presidente republicano en el exilio

Madrid, 16 jul (EFE).- El Ministerio de Defensa ha restituido el empleo de general a quien fuera presidente del Gobierno de la República en el exilio Emilio Herrera Linares, en ejecución de un real decreto del Gobierno.

Con una vasta carrera y formación militar, especialmente en materia aeronáutica, Herrera Linares (Granada, 1879) fue una figura de primer nivel militar y político y ha sido reivindicada históricamente, destaca el Ministerio de Defensa.

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El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática expidió el 11 de diciembre de 2025 una declaración de reconocimiento y reparación personal para Emilio Herrera Linares por la persecución y violencia padecidas por razones políticas, ideológicas o de conciencia durante la Guerra Civil y la dictadura.

Defensa explica que "este relevante reconocimiento es compatible con la adopción de cualquier otra medida que, conforme señala la Ley de Memoria Democrática, pueda desarrollar el Estado para alcanzar una reparación integral, que en el caso de Emilio Herrera Linares permite una restitución digna del empleo militar máximo alcanzado". EFE

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