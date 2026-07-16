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Mauro Icardi se marcha del Galatasaray después de tres temporadas y media en el club turco

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Ankara, 16 jul (EFE).- El delantero argentino Mauro Icardi, de 33 años, se marcha del Galatasaray, actual campeón de la liga turca, después de tres temporadas y media en el club, según anunció este jueves la entidad.

"Querido Mauro, hoy no hablamos de una despedida sino de un legado", escribe el club en su página web.

"El hecho de que ya no vayas a vestir la camiseta del Galatasaray nunca cambiará el lugar que ocupas en nuestros corazones. Te has ganado un lugar en el corazón de todos los aficionados del Galatasaray, jóvenes y mayores", agrega la nota.

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El club añadió que, más allá de sus goles, títulos de goleador, récords y trofeos, Icardi encarnó el espíritu del Galatasaray e inspiró a millones de aficionados, subrayando que su vínculo con la entidad nunca será olvidado.

El delantero llegó al Galatasaray cedido por el Paris Saint-Germain en octubre de 2022 y, al término de la primera temporada en Estambul, firmó de manera definitiva en una operación valorada en 10 millones de euros.

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Durante sus tres temporadas y media en el club, conquistó tres títulos de la Superliga turca, una Copa de Turquía y una Supercopa de Turquía.

Además, terminó como máximo goleador de la liga en la temporada 2023-2024 con 25 tantos.

El delantero argentino marcó 77 goles en 134 partidos con el Galatasaray, superando el récord histórico del club de 72 goles que tenía el legendario centrocampista rumano Gheorghe Hagi. EFE

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