Los jóvenes ven la democracia como el mejor sistema, pero desconfían de cómo funciona

Madrid, 16 jul (EFE).- Los jóvenes siguen considerando la democracia como el mejor sistema posible, pero la crisis de la vivienda, la falta de perspectivas de futuro y la desinformación están deteriorando su confianza en el funcionamiento del actual sistema político y de sus instituciones, según un informe del Consejo de la Juventud de España (CJE).

El estudio, presentado este jueves, advierte de que la juventud percibe que las instituciones no responden a sus principales problemas y que dispone de escasos mecanismos para influir en las decisiones políticas, aunque ese descontento no supone un rechazo de la democracia como modelo ni existe un consenso para sustituirla por otro sistema.

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El informe 'Entre el cuestionamiento y el cambio: Discursos de la juventud sobre la democracia en España' ha sido elaborado junto al Comisionado para la 'Celebración de los 50 años de España en libertad'.

En el mismo, los jóvenes reconocen los procedimientos democráticos formales, como las elecciones, los partidos, las libertades y la alternancia política, pero cuestionan la capacidad real del sistema para representar a la ciudadanía, defender sus intereses y responder a sus demandas.

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Perciben la política institucional como un espacio alejado de la ciudadanía, y los partidos aparecen como organizaciones que concentran la capacidad de decisión, limitan la entrada de otras voces y dificultan que las demandas sociales obtengan respuestas institucionales.

"Esta brecha produce la sensación de no vivir en una democracia plena", según el informe, que incide en que, pese a las críticas, no aparece entre los jóvenes un planteamiento organizado que proponga una alternativa a la democracia como forma de gobierno.

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Todo ello se percibe en un contexto marcado por las dificultades para acceder a una vivienda, la precariedad laboral y la incertidumbre económica, que retrasan la emancipación y construir proyectos vitales estables.

Y hay que tener en cuenta, como ha señalado Pilar Blasco, vicepresidenta del CJE, que la democracia no se experimenta únicamente el día de las elecciones, sino también precisamente "cuando una persona puede emanciparse, acceder a un empleo digno, desarrollar un proyecto vital o confiar en que el esfuerzo tendrá una recompensa razonable".

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El informe advierte de que la sensación de no poder cambiar las cosas puede debilitar la implicación política y repercutir en la salud mental de los jóvenes, que consideran al voto y la protesta como herramientas necesarias, aunque con una capacidad limitada para influir, de ahí que aparezcan otras formas de participación, como el asociacionismo o las redes sociales.

Pero alejarse de los canales tradicionales no equivale a apatía, sino que los jóvenes identifican barreras para participar, como la precariedad, la falta de tiempo, la polarización, la pérdida de comunidad o el miedo a exponerse públicamente.

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Mantenerse informado es una aspiración de buena parte de la juventud, también consciente de la saturación de contenidos y las dificultades para distinguir la información verdadera de la falsa, aunque valora los medios verificados y apunta al pensamiento crítico como el principal modo para desenvolverse en ese entorno.

Ante estos problemas, se proponen medidas que incluyen soluciones habitacionales para los jóvenes más vulnerables, la regulación y reducción de los precios del alquiler, la rebaja a los 18 años de la edad mínima para acceder al ingreso mínimo vital y una mayor inversión en educación mediática.

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También reclama mecanismos contra las noticias falsas y los discursos de odio, espacios gratuitos de reunión juvenil y la incorporación de menores de 30 años a la elaboración de las políticas públicas que les afectan.