‘Las gitanas cantan y bailan a Lorca’, una “explosión de arte” con la Alhambra de testigo

Fermín Cabanillas

Sevilla, 16 jul (EFE).- En un local del barrio sevillano de Triana se ensaya en estos días ‘Las gitanas cantan y bailan a Lorca’, un espectáculo protagonizado por la bailaora Manuela Carrasco que se estrenará en Granada en los jardines del Generalife y que, para ella, es “una explosión de grandes artistas” en torno a la obra del poeta granadino convertida en flamenco.

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Y todo ello en el contexto de un mes de arte con Manuela Carrasco, el bailaor y coreógrafo Israel Galván, Lagartija Nick, Kiki Morente y el Ballet Flamenco de Andalucía, que protagonizarán el programa 'Lorca y Granada en los jardines del Generalife', un ciclo que se celebrará del 31 de julio al 29 de agosto y cerrará con un homenaje a Enrique Morente.

En el caso del espectáculo de Carrasco, será del 31 de julio al 15 de agosto, con 12 noches intercaladas con días de descanso para una obra inspirada en el 'Romancero gitano' de Lorca en la que la Premio Nacional de Danza encarnará a Soledad Montoya, una mujer gitana libre, pasional, arraigada a su tierra y al baile.

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Y con ella estarán las bailaoras Saray de los Reyes, Inés Rubio y Pastora Galván y las cantaoras Juana Salazar ‘La tobala’, Samara Carrasco, Aurora Vargas y Esperanza Fernández junto a Enrique ‘el extremeño’, en un montaje que reafirma la idea de que “Lorca siempre sorprende”, como afirma su director y guitarrista, Pedro Sierra.

Manuela Carrasco está más que ilusionada por actuar “en un marco que es una maravilla” con un espectáculo que está cuidando al detalle, con un apoyo importante en la venta de entradas “y encantada de contar con los grandes artistas que vienen”.

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“Yo pienso que me asemejo un poquito a Soledad Montoya, y es lo que yo he querido plasmar”, asegura la bailaora, que está trabajando con tanto mimo que abrirá con unos tangos, pero tangos de Granada, “porque empezar con unos normales” no lo veía estando en el Generalife, y ha conseguido montar una presentación “muy fuerte, muy bonita y elegante”, cumpliendo su máxima, de que las cosas gusten “desde que empieza hasta con los pies”.

Y todo, sabiendo que prefiere “que se escuchen las guitarras, que se escuche el cante, que se manejen los mantones, pero todo sutil, bonito y elegante”, y dando cante a los versos de Lorca para completar la faena.

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Pedro Sierra comparte la felicidad de Manuela con lo que se está haciendo y, sobre todo, por tener a Lorca presente, ya que “se puede decir que está muy manido, que está muy hecho, pero siempre da sorpresas”, y se ha trabajado de forma muy meticulosa “buscando las letras que encajen perfectamente en una métrica flamenca, que no es fácil, y respetando su figura, la de Lorca, porque bailar entre cipreses enfrente de la Alhambra no se hace todos los días”.

El director destaca también el papel de la actriz Coco Reyes, que va a ser “el hilo conductor, el inicio de todos los poemas que se van a se van a recrear”, y todo unido se podrá disfrutar en Granada.

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Como dice su sinopsis oficial, se sumergirá por el poemario de Federico hecho bulería, tangos, vidalita, y bambera, con poesía flamenca en forma de mujer, con “cante, baile y toque en un sueño de noche granadina a la luz de la luna, donde mueve la luna sus brazos, al compás de los gitanos”.

El violín de Samuel Cortés, la percusión de Joselito Carrasco y el compás de Antonio Amaya ‘Petete’ terminarán de montar la magia que, por ahora, se verá en Granada en su estreno absoluto, a la espera de saber si Lorca y estas mujeres se mueven a otros escenarios para que otro público lo disfrute. EFE

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