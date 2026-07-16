La obra de El Bosco y Bruegel llega a A Coruña en una exposición en primicia en España

A Coruña, 16 jul (EFE).- La obra de El Bosco y Pieter Bruegel llegará a A Coruña en octubre en la exposición 'El Bosco y Bruegel. Un viaje a mundos fantásticos', que estará en la ciudad en primicia en España.

La muestra que se inaugura el 23 de octubre, en la Fundación Barrié, está dedicada al trabajo de Jheronimus van Aken, conocido como El Bosco, y Pieter Bruegel el Viejo, dos de los pintores flamencos más reconocidos.

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Comisariada por el conservador de Grabados y Dibujos del Museo Boijmans Van Beuningen, Peter van der Coelen, la exposición estará abierta en el edificio del Cantón Grande de A Coruña hasta el 24 de enero de 2027.

Contará con 85 grabados, aguafuertes y xilografías prestados por el Museo Boijmans Van Beuningen, de Róterdam (Países Bajos).

Está organizada por autores y temáticas para invitar al visitante "a descubrir escenas cargadas de simbolismo, humor e ingenio, al tiempo que ofrece una visión de las técnicas y prácticas del grabado en el norte de Europa durante el siglo XVI, con Amberes (actual Bélgica) como uno de sus principales centros de producción y difusión", relata la Fundación Barrié.

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La entidad subraya la trayectoria de ambos con sus míticas imágenes que se plasman en la obra cumbre de El Bosco: 'El jardín de las delicias'.

La exposición incluye un conjunto de grabados que rompieron con las convenciones artísticas al centrar la atención en la gente corriente y lo absurdo del comportamiento humano.

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"Con el grabado y el aguafuerte como soportes, estos ingeniosos diseños llegaron a un público más amplio del ámbito urbano, integrado por comerciantes, eruditos y artistas de los Países Bajos y otros lugares de más allá de sus fronteras", agrega la organización.

Ambos crearon "un arte visual satírico, moralizante y accesible para todos" al tiempo que "ofrecieron el primer prisma moderno a través del cual el público podía verse a sí mismo y a su mundo".

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La muestra está dedicada íntegramente a los grabados inspirados en el Bosco y creados por Bruegel y sus contemporáneos, según explica el comisario, que añade que ambos "inventaron imágenes inéditas y compartieron ideas que traspasaron con creces los límites de sus talleres, y nos invitan a ver el mundo de otra manera".

"Aunque fueron creados hace quinientos años, los temas de la presente exposición resultan sorprendentemente contemporáneos. Estas íntimas estampas convidan al visitante a acercarse y examinar hasta el último detalle, pues, en efecto, muchas de las imágenes ocultan escenas minúsculas, humorísticas e incluso perturbadoras que, gracias a la imaginación de los artistas, transforman la contemplación en una caza visual del tesoro", señala Peter van der Coelen.

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Incide en las imágenes "rebosantes de campesinos y demonios, de locura y fe" que "convierten la vida diaria, los sueños y las pesadillas en reflejo de lo que significa ser humano".

Está prevista la organización de talleres didácticos dirigidos a centros educativos, colectivos de diversidad funcional y familias. EFE