Interceptada patera con 50 inmigrantes en una playa de Águilas (Murcia)

Águilas (Murcia), 16 jul (EFE).- La Guardia Civil ha interceptado una patera con 50 inmigrantes a bordo en una playa de Águilas, según ha confirmado a EFE la Delegación del Gobierno en Murcia.
La llegada de la embarcación, de la que se ha informado hoy, ocurrió ayer a primera hora de la mañana a la playa de Rambla Elena, en el entorno de Cabo Cope, y todos los ocupantes de la embarcación eran de nacionalidad argelina.
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Tras ser atendidos por la Cruz Roja, los inmigrantes fueron trasladados al Centro de Atención Temporal a Extranjeros de Cartagena. EFE
adm/bc/lml
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