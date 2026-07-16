Extinguido el incendio forestal en Ribas de Sil (Lugo) tras quemar 190 hectáreas

Lugo, 16 jul (EFE).- La Consellería do Medio Rural de la Xunta de Galicia ha informado este jueves de que el incendio forestal registrado en el municipio lucense de Ribas de Sil, en la Ribeira Sacra, quedó extinguido la pasada noche, después de arrasar desde el sábado -día 11 de julio- unas 190 hectáreas de superficie.

El incendio, que había comenzado el pasado sábado a las 18:22 horas en la parroquia de Soutordei, quedó extinguido a las 23:04 horas del miércoles, después de quemar 133 hectáreas de monte raso y 57 de monte arbolado.

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Este incendio obligó a decretar temporalmente la situación 2 de alerta, como medida preventiva, por la proximidad al núcleo de Chenzas, aunque quedó desactivada ya en la madrugada del domingo.

También obligó a interrumpir temporalmente la circulación de trenes por la zona afectada y a cortar al tráfico una carretera provincial.

Para su extinción, la Consellería de Medio Rural movilizó a numerosos medios terrestres: 8 técnicos, 45, agentes, 65 brigadas, 47 motobombas y 4 excavadoras.

En esta zona, con una orografía complicada, también fue importante el trabajo de los medios aéreos, 9 helicópteros y 8 aviones. EFE

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