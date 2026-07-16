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Enma López se ve como el "plus" que necesita el PSOE para ganar la Alcaldía de Madrid

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Pilar Martín y Macarena Soto

Madrid, 16 jul (EFE).- La concejala Enma López ha entrado con fuerza en la lucha por las primarias del PSOE para el consistorio madrileño, con el respaldo de más de un millar de avales, en una pugna en la que se ve ganadora porque cree que puede aportar el "plus" que le falta al partido para recuperar la Alcaldía de la capital.

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En una entrevista con EFE explica el proyecto que tiene para Madrid y se muestra confiada de su victoria este domingo en las primarias municipales donde se enfrentará a la que hasta ahora había sido su número uno, la exministra y líder del partido en el Ayuntamiento desde 2023, Reyes Maroto.

Tras dar el paso y haber dejado su puesto en la Ejecutiva Federal del PSOE para, según explica, poder hacer campaña para las primarias, López tiene la Alcaldía de Madrid entre ceja y ceja, quiere renovar la ciudad y ponerla al servicio de los madrileños.

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Ahí, considera que puede aportar un "plus" de "empatía, de comunicación, de trato cercano".

La lucha por ganar las primarias ha enfriado su relación con Maroto, quien la ha acusado de "deslealtad", una estrategia que, para López, "no construye".

Opta por no ir más allá en su respuesta a la exministra, pero advierte que los ciudadanos están "hartos" de que los políticos estén "todo el día hablando" de ellos mismos "y mirando para adentro".

"Esta candidatura nace de mirar para fuera y eso es donde tenemos que estar (...) dejemos de pensar en historias pequeñas, en historias internas y pensemos en ganar esta ciudad", apunta al tiempo que confirma su intención de seguir contando con Maroto, si gana, y también con Mar Espinar.

"Ése es el espíritu de las primarias", subraya.

Aunque su llegada a la primarias no se esperaba, cuenta que llevaba mucho tiempo con la idea en la cabeza y que ha sido ahora, a sus 40 años, cuando ha visto claro el momento y no alberga dudas de que conseguirá ganar a Maroto.

"Yo los imposibles no los conjugo", incide consciente de que su candidatura ha supuesto una "ruptura" en el PSOE -propia de todo proceso de primarias, según explica- y segura de que contará con el apoyo de la militancia este domingo en las urnas de las federaciones socialistas madrileñas, donde llega avalada por más de mil compañeros.

 "Espero una victoria y que sea el primer paso para poder llegar a Cibeles, que es algo que se nos resiste a los socialistas desde hace 37 años", analiza.

Y a partir de ahí aplicar políticas para mejorar la vida de la ciudadanía "como está haciendo Pedro Sánchez en España". Sánchez es un ejemplo a seguir para López, quien está convencida de que los casos de corrupción que afectan al PSOE no impactarán negativamente en su proyecto.

Vivienda, vivienda, vivienda es el mantra de López, pero también su primera medida si llega a ocupar Cibeles.

Lo será, asevera, "porque hay que empezar el día cero para que las soluciones se empiecen a ver ya". Por eso reunirá a un equipo interdisciplinar para organizar el "ataque", su visión para mejorar la situación habitacional de Madrid.

Algo que pasa por construir más residencias estudiantiles, 'colivings' para mayores, rehabilitar edificios mediante la ampliación "plantita a plantita" para que pueda haber vivienda pública "en todos los ámbitos" o revisar qué parcelas quedan en la ciudad para construir de forma industrializada y que "en ocho meses o así, se puedan empezar a ver".

Aunque a esta gallega de corazón castizo, y amante de las cañas con los amigos, su obsesión por analizar "en qué ha mejorado la vida de los madrileños" en estos últimos ocho años le lleva a decir que lo realizado por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, como el soterramiento de la A5 o Parque Ventas "es importante, pero no es suficiente".

"La vida es más difícil ahora que hace ocho años", asegura porque Madrid, para ella, "no es una ciudad que ofrece oportunidades".

Será el próximo domingo cuando se sepa quién encabezará la lista socialista a las elecciones municipales madrileñas, un día en el que España estará con su cabeza y corazón en Nueva York, con la selección española de fútbol. Tal y como también estará López, quien en el caso de que alcance la victoria lo celebrará "viendo a España y, seguramente, celebrando a España". EFE

(Foto) (Vídeo)

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