El PSOE pide aplicar la ley de amnistía "con normalidad" y que España y Cataluña "avancen"

Madrid, 16 jul (EFE).- El PSOE ha considerado este jueves que el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la ley de amnistía es "una muy buena noticia para Catalunya, España y nuestra democracia" y ha pedido aplicar la norma "con normalidad" para "seguir avanzando juntos".

"El TJUE avala la ley de amnistía, igual que ya hizo el Tribunal Constitucional, y confirma que la norma es plenamente compatible con el Derecho de la Unión Europea", han apuntado los socialistas en un comunicado.

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Han subrayado que con este fallo la Justicia europea "desmonta el relato de una derecha que durante años anunció, sin fundamento, el fin del Estado de derecho".

A su juicio, "queda acreditado que la apuesta por el diálogo, la convivencia y la normalización institucional" del PSOE fue "la decisión correcta".

Han reiterado además que "la inmensa mayoría de la sociedad catalana y española quiere compartir un futuro de convivencia, estabilidad y progreso". EFE