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El PP pide a Montero "rendir cuentas" y aclarar los pagos del PSOE andaluz a las "cloacas"

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Sevilla, 16 jul (EFE).- El PP ha denunciado este jueves que las investigaciones de la UCO sobre las "cloacas" del PSOE han demostrado que Leire Díez "estuvo a sueldo" del PSOE andaluz, por lo que ha reclamado a su líder, María Jesús Montero, que "rinda cuentas ante los andaluces y aclare" a qué iban estos pagos.

En rueda de prensa, el secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo, ha señalado que las investigaciones han "descubierto" que el PSOE de Andalucía "financió las cloacas del sanchismo" y que "salieron facturas" de la sede de San Vicente a través de Gaspar Zarrías, "un viejo conocido" del PSOE y un exvicepresidente de la Junta de Andalucía "que también ha sido condenado por el caso de los ERE".

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"¿Qué trabajo encargó el Partido Socialista de Andalucía a la fontanera, a Leire Díez? Y lo que es más importante: ¿hay más pagos como ese en las cuentas del Partido Socialista de Andalucía? ¿No van a hacer la misma auditoría que hicieron en Ferraz? ¿Cuánto dinero público —porque no olvidemos que se trata de dinero público— destinó el Partido Socialista de Andalucía a las cloacas del sanchismo? ¿Y con qué fin hicieron todo esto?", se ha preguntado Repullo.

Se ha mostrado convencido de que "el sanchismo se está derrumbando" tras sentencias como la del exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, la del exministro José Luis Ábalos, o la más reciente de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, "por conseguir un puesto de trabajo en el que no tenía que trabajar gracias a su relación con el Partido Socialista de Extremadura —su relación personal, lógicamente, y familiar— y a la Diputación de Badajoz".

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"Naipes a naipes van cayendo, y quedan todavía muchos juicios y quedan muchas imputaciones por resolver", ha dicho Repullo, quien ha citado los casos de Begoña Gómez, esposa de Sánchez, o del ex secretario de Organización, Santos Cerdán, así como el de 'la fontanera' Leire Díez.

Ha citado a dirigentes como Ana María Fuentes, gerente del PSOE federal, o Juan Manuel Serrano, quien fuera jefe de gabinete de Pedro Sánchez, y se ha referido a la investigación sobre la SEPI, que "dependía directamente" del Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero.

Por este caso, su actual presidenta, Belén Gualda, y otras 25 personas más están imputadas por presunto amaño en operaciones con empresas públicas, algo que, según Repullo, contaba con Vicente Fernández -expresidente de la SEPI-, "el protegido de Montero, en la fotografía de todos y cada uno de estos escándalos".

Todo ello "sin olvidar" al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, "al que Montero trajo de gira hace muy poco en las últimas elecciones autonómicas en Andalucía, y del que dijo que era su referente y al político que quería parecerse", cuando está investigado por la Audiencia Nacional por su presunta intervención en el rescate de 53 millones de euros concedidos por la SEPI a la empresa Plus Ultra.

Antonio Repullo ha asegurado que Andalucía "está vacunada contra este socialismo destructivo y tóxico" y va a seguir "creciendo, liderando, impulsando a España y a Europa con instituciones fuertes que velan por sus intereses y que buscan, día a día, soluciones a sus problemas". EFE

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