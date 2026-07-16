El peligro extremo de incendios se extiende por España y podría aumentar en próximos días

Madrid, 16 jul (EFE).- El peligro de incendios forestales continúa este jueves en niveles "extremos o muy altos" en gran parte de España y podría aumentar en los próximos días, en un escenario marcado además por la formación de tormentas secas en áreas montañosas, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El riesgo es "extremo" en áreas de Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Cataluña, Aragón y Castilla y León, así como en puntos de la Andalucía mediterránea, Murcia, el interior de la Comunidad Valenciana, País Vasco y Navarra.

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El peligro se sitúa en niveles "muy altos" en zonas de Andalucía y Extremadura, el interior de Galicia, Baleares y La Rioja: Por el contrario, es bajo en buena parte de la cornisa cantábrica.

La Aemet advierte de que es probable que la situación se mantenga en términos similares o que el peligro aumente durante los próximos días, por lo que pide extremar las precauciones.

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Este jueves, se prevé una jornada calurosa con máximas que superarán los 35 grados en zonas del nordeste, Andalucía y el cuadrante sureste, y alcanzarán entre 38 y 40 grados en los valles del Ebro y del Guadalquivir, Murcia, Mallorca y las depresiones del sur y de Lleida.

Ante esta situación, hoy quince comunidades autónomas activarán a partir del mediodía avisos por calor, lluvias y/o tormentas, con ocho de ellas en nivel naranja (riesgo importante), ante fuertes precipitaciones que acumularán más de 30 litros en puntos del norte y temperaturas que podrán alcanzar hasta 44 grados en zonas de Almería (Andalucía).

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Además de Andalucía bajo aviso naranja por calor, se encuentran en el mismo nivel de riesgo por altas temperaturas Aragón (también en amarillo por tormentas), Baleares, Castilla-La Mancha, Murcia y la Comunidad Valenciana (además en amarillo por tormentas). EFE