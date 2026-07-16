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El incendio de Orés, en las Cinco Villas (Zaragoza), afecta ya a más de 4.500 hectáreas

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Zaragoza, 16 jun (EFE).- El incendio declarado el miércoles en Orés, en la comarca zaragozana de las Cinco Villas, ha afectado ya a "bastante más de 4.500 hectáreas", principalmente, de cultivo, matorral bajo y masa forestal, aunque también ha dañado diez viviendas en Asín, uno de los cuatro municipios evacuados por el fuego.

"Nos teníamos un gran incendio, y ya lo tenemos aquí", ha afirmado, en declaraciones a los medios de comunicación tras la reunión del Cecopi, el consejero de Interior del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro.

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Según el consejero, el de Orés va a ser "uno de los mayores incendios más complejos de los últimos años de la comunidad", que va a costar "días" controlarlo y extinguirlo.

Actualmente el fuego está en un momento "crítico" tras una noche "muy difícil y muy compleja, con vientos erráticos" y, aunque se ha trabajado "intensamente" y "se ha avanzado mucho", también "queda mucho muchísimo por hacer" y el incendio "ha avanzado bastante", ha relatado Bermúdez de Castro.

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Durante la noche los trabajos se han centrado en tratar de perimetrar al máximo la zona afectada para evitar una mayor extensión durante la jornada del jueves.

En el sector 2 la evolución ha sido más tranquila, aunque se ha mantenido el trabajo con autobombas y cuadrillas terrestres, mientras que en el sector 4 se ha podido trabajar en la parte baja y la mayor preocupación se concentra en el flanco izquierdo ante la previsión de viento para las próximas horas.

El incendio mantiene evacuadas las localidades de Orés, Asín, Luesia y Malpica de Arba, de manera que los vecinos están siendo atendidos por familiares o en el polideportivo de Ejea de los Caballeros, donde se ubican unas 80 personas. Además, 54 usuarios de residencias de los municipios afectados han sido reubicados en una residencia de Zaragoza.

El responsable autonómico de Interior ha señalado que durante la noche ha habido "momentos muy complejos", como el vivido en Orés, cuando los bomberos de Infoar, la Unidad Militar de Emergencias (UME) y la Diputación de Zaragoza (DPZ) han sido cercados por el fuego y han tenido que salir "rápidamente".

También ha habido vehículos con "daños importantes" y diez viviendas afectadas por el fuego en Asín, tres de ellas, con más afecciones y una, de manera grave, "con fuego en su interior y graves daños superficiales".

Las carreteras A-1204, entre Farasdués y Asín, y CV-813, entre Asín y Orés, continúan cortadas.

Más de 400 efectivos trabajan en estos momentos sobre el terreno en el operativo de extinción, con medios del Infoar del Gobierno de Aragón, el Ministerio para la Transición Ecológica, la UME, bomberos de la Diputación de Zaragoza y del Ayuntamiento de Zaragoza y recursos de Navarra, Castilla y León, La Rioja, Comunidad Valenciana y Cataluña. Se encuentran trabajando en total 60 medios, 14 de ellos aéreos.

La estrategia para este jueves se centra en afianzar un perímetro muy extenso y todavía precario, especialmente en el flanco izquierdo.

La previsión de viento de componente sur y sudeste puede hacer que el fuego adquiera velocidad y los trabajos se concentrarán especialmente en los sectores 3 y 5.

Además, se va a reforzar la atención psicosocial con Cruz Roja y el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, IASS, y se movilizará al Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Catástrofes.

El Gobierno de Aragón mantiene la Situación Operativa 2, Nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales (Procinfo). EFE

(foto)

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