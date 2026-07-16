Espana agencias

El CSIC alcanza los 7.500 proyectos y se consolida como el mayor 'generador' de ciencia

Guardar
Google icon

Madrid, 16 jul (EFE).- El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha alcanzado los 7.500 proyectos científicos y suma ya 17.500 profesionales y se ha consolidado como el principal 'generador' de ciencia de calidad en España, según los datos reflejados en la Memoria Anual correspondiente a 2025.

Su presidenta, Eloísa del Pino, ha destacado el ejercicio de rendición de cuentas que supone la publicación de la memoria y el compromiso de la institución por devolver a la sociedad "la confianza que le otorga”, y ha valorado la posición de referencia que ocupa en el mundo, al situarse como la tercera institución científica de Europa y la sexta del mundo por producción científica.

PUBLICIDAD

Destaca la memoria la actividad científica del CSIC y que es el principal generador de ciencia de calidad en España, tanto cuantitativa como cualitativamente, ya que suma 17.471 artículos publicados en 2025, a una distancia del doble de la segunda, y casi el 75 por ciento de los artículos se publican en revistas de alto impacto.

El organismo alcanzó el pasado año los 6.308 proyectos nacionales, con una financiación global de 1.300 millones de euros, y 1.268 proyectos internacionales, con una financiación total de más de 550 millones de euros.

PUBLICIDAD

Estas investigaciones cubren todos los campos del conocimiento y abarcan desde la investigación básica hasta el desarrollo tecnológico; entre los hallazgos más destacados del pasado año, se incluyen la presentación de un exoesqueleto infantil concebido para niños con alteraciones de la movilidad o la producción por primera vez de embriones de lince ibérico en el laboratorio mediante fecundación in vitro.

En el ámbito de la evolución humana, un equipo liderado por el CSIC demostró que los homininos fabricaban herramientas de hueso de forma sistemática hace aproximadamente 1,5 millones de años y, en arqueología, investigadores del Instituto de Arqueología de Mérida (IAM-CSIC) han hallado el altar de mármol griego más antiguo conocido en el Mediterráneo occidental, en el yacimiento tartésico de Casas del Turuñuelo.

La memoria destaca el liderazgo del CSIC en transferencia del conocimiento e innovación, ya que el pasado año volvió a situarse como la primera entidad española en solicitudes de patente europea por quinto año consecutivo, e impulsó la creación de 11 nuevas empresas de base tecnológica (EBC), reforzando así su capacidad para transformar los resultados de la investigación en innovación con impacto económico y social.

La Memoria refleja también el compromiso del organismo con la igualdad de género, y recuerda que en 2025 la institución fue distinguida con el 'EU Award for Gender Equality Champions', un reconocimiento europeo a sus políticas de igualdad, y la presencia de mujeres en puestos de responsabilidad siguió avanzando y ya representan el 39,7 por ciento de las direcciones de centros. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Receta de pimientos del piquillo rellenos de pollo, un plato principal sabroso y muy fácil de preparar

Estos pimientos envasados, suaves y ligeramente dulces, se rellenan con una mezcla de pollo guisado con verduras y una bechamel ligera

Receta de pimientos del piquillo rellenos de pollo, un plato principal sabroso y muy fácil de preparar

El proyecto de Elena Rivera que le ha hecho posponer su luna de miel con el periodista David Redondo

La actriz acaba de darse el ‘sí, quiero’ con su pareja desde hace 15 años en una emotiva boda celebrada en Madrid

El proyecto de Elena Rivera que le ha hecho posponer su luna de miel con el periodista David Redondo

Muere Fina García, la profesora sevillana de 27 años que emocionó en redes con su despedida: “Me voy feliz y en calma

La joven padecía un cáncer desde hacía cuatro años y estaba en cuidados paliativos

Muere Fina García, la profesora sevillana de 27 años que emocionó en redes con su despedida: “Me voy feliz y en calma

Resultados del Sorteo 2 Super Once: ganadores y números premiados

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Resultados del Sorteo 2 Super Once: ganadores y números premiados

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Conducir con calor es más peligroso de lo que la mayoría cree: desde tener efectos similares a los de consumir alcohol hasta ver peor las señales

Conducir con calor es más peligroso de lo que la mayoría cree: desde tener efectos similares a los de consumir alcohol hasta ver peor las señales

El efecto dominó que espera Puigdemont para volver a España: la decisión del TJUE no garantiza su regreso pero podría influir en la decisión

El tribunal de la UE avala la ley de amnistía al considerar que no choca con el derecho comunitario sobre terrorismo ni con sus intereses financieros

El general Herrera Linares, presidente de la República en el exilio e inventor del primer traje espacial, al que el Gobierno ha devuelto su rango

La “Coalición Anti-Misiles Balísticos” de 10 países europeos que busca mejorar la defensa aérea e incluye a España

ECONOMÍA

Siete cosas que están prohibidas hacer en casa y pueden costar hasta 10.000 euros de multa: de tirar toallitas húmedas por el váter a tener más de cinco mascotas

Siete cosas que están prohibidas hacer en casa y pueden costar hasta 10.000 euros de multa: de tirar toallitas húmedas por el váter a tener más de cinco mascotas

Una mujer que trabajaba desde casa sufre una caída durante su pausa para comer: la justicia determina que no es accidente laboral

Jubilación anticipada: qué es, tipos que existen y cuándo pedirla

Una mujer muere sin hijos y deja su herencia al hombre que le gestionaba la web: la justicia avala el testamento pese a que el teléfono del heredero no existía

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 16 de julio

DEPORTES

Austria, Portugal, Bélgica y Francia se marcharon del Mundial con la misma sensación: lo que puede esperar Argentina de la España de Luis de la Fuente

Austria, Portugal, Bélgica y Francia se marcharon del Mundial con la misma sensación: lo que puede esperar Argentina de la España de Luis de la Fuente

España ya tiene equipación para la final del Mundial contra Argentina: unos colores inéditos desde 2010

“Del subcampeón no se acuerda nadie” o “ni cuartos ni h...”: lecciones de Luis Aragonés, el sabio que hizo creer a España que era capaz de ganar un Mundial

Argentina será el rival de España en la final del Mundial 2026: un partido marcado por dos goleadas en sus últimos precedentes

Los memes más graciosos del partido entre Inglaterra y Argentina: de las faltas y ElXokas a la expectación española