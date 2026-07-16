El CSIC alcanza los 7.500 proyectos y se consolida como el mayor 'generador' de ciencia

Madrid, 16 jul (EFE).- El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha alcanzado los 7.500 proyectos científicos y suma ya 17.500 profesionales y se ha consolidado como el principal 'generador' de ciencia de calidad en España, según los datos reflejados en la Memoria Anual correspondiente a 2025.

Su presidenta, Eloísa del Pino, ha destacado el ejercicio de rendición de cuentas que supone la publicación de la memoria y el compromiso de la institución por devolver a la sociedad "la confianza que le otorga”, y ha valorado la posición de referencia que ocupa en el mundo, al situarse como la tercera institución científica de Europa y la sexta del mundo por producción científica.

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Destaca la memoria la actividad científica del CSIC y que es el principal generador de ciencia de calidad en España, tanto cuantitativa como cualitativamente, ya que suma 17.471 artículos publicados en 2025, a una distancia del doble de la segunda, y casi el 75 por ciento de los artículos se publican en revistas de alto impacto.

El organismo alcanzó el pasado año los 6.308 proyectos nacionales, con una financiación global de 1.300 millones de euros, y 1.268 proyectos internacionales, con una financiación total de más de 550 millones de euros.

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Estas investigaciones cubren todos los campos del conocimiento y abarcan desde la investigación básica hasta el desarrollo tecnológico; entre los hallazgos más destacados del pasado año, se incluyen la presentación de un exoesqueleto infantil concebido para niños con alteraciones de la movilidad o la producción por primera vez de embriones de lince ibérico en el laboratorio mediante fecundación in vitro.

En el ámbito de la evolución humana, un equipo liderado por el CSIC demostró que los homininos fabricaban herramientas de hueso de forma sistemática hace aproximadamente 1,5 millones de años y, en arqueología, investigadores del Instituto de Arqueología de Mérida (IAM-CSIC) han hallado el altar de mármol griego más antiguo conocido en el Mediterráneo occidental, en el yacimiento tartésico de Casas del Turuñuelo.

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La memoria destaca el liderazgo del CSIC en transferencia del conocimiento e innovación, ya que el pasado año volvió a situarse como la primera entidad española en solicitudes de patente europea por quinto año consecutivo, e impulsó la creación de 11 nuevas empresas de base tecnológica (EBC), reforzando así su capacidad para transformar los resultados de la investigación en innovación con impacto económico y social.

La Memoria refleja también el compromiso del organismo con la igualdad de género, y recuerda que en 2025 la institución fue distinguida con el 'EU Award for Gender Equality Champions', un reconocimiento europeo a sus políticas de igualdad, y la presencia de mujeres en puestos de responsabilidad siguió avanzando y ya representan el 39,7 por ciento de las direcciones de centros. EFE

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