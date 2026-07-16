EH Bildu pide aplicar la ley de amnistía y "abrir el camino a las soluciones políticas"

San Sebastián, 16 jul (EFE).- La portavoz de EH Bildu en el Congreso de los Diputados, Mertxe Aizpurua, ha asegurado este jueves que el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la ley de amnistía "avala" esta norma, que ahora "toca aplicar" además de "abrir, de una vez, el camino a las soluciones políticas".

"Europa avala la ley de amnistía y vuelve a corregir a quienes, desde el Poder Judicial español, se han situado en rebeldía frente a una ley aprobada democráticamente por la mayoría del Congreso", señala Aizpurua en una publicación en la red social X.

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"Se confirma así -añade- lo que llevamos tiempo defendiendo: los conflictos políticos no se resuelven en los tribunales ni mediante la represión sino con diálogo, negociación y democracia".

"Ahora toca aplicar la amnistía a todas las personas represaliadas en Cataluña y abrir de una vez el camino a las soluciones políticas", concluye la dirigente soberanista. EFE

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