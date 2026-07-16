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Delcy Rodríguez se querella contra Aldama al no retractarse en relación al sobre de PDVSA

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Madrid, 16 jul (EFE).- La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, se querellará por injurias contra el empresario Víctor de Aldama al comunicar el abogado de este en un acto de conciliación en un juzgado de Madrid que no se retracta de sus palabras en relación a un supuesto sobre vinculado a PDVSA para financiar al PSOE.

El acto de conciliación se ha celebrado este jueves en la Plaza número 50 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Madrid, ante el que se han personado los abogados de Delcy Rodríguez y de Víctor de Aldama, comisionista del caso Koldo.

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Víctor de Aldama afirmó que Delcy Rodríguez le dio un sobre presuntamente relacionado con la empresa petrolera estatal venezolana PDVSA y que habría servido para financiar al PSOE y a la Internacional Socialista.

El letrado del empresario ha manifestado en el Juzgado que su representado no se retracta de sus manifestaciones ante lo que los abogados del despacho del exjuez Baltasar Garzón, ILOCAD, que representa a la presidenta venezolana, han decidido presentar una querella por injurias contra Víctor de Aldama, han informado a EFE fuentes jurídicas.

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Aldama entregó ese sobre el pasado mes de marzo en la causa en la que el juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Koldo, Ismael Moreno, investiga en una pieza secreta los pagos en efectivo en el PSOE.

En concreto, los realizados de 2017 a 2024 a sus dirigentes, empleados o cualquier persona relacionada con el partido ante la posibilidad de que algunos de ellos, como los percibidos por el exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García, sean constitutivos de un delito de blanqueo o fruto de una presunta financiación irregular.

El comisionista ya había aludido en numerosas ocasiones en los medios a la existencia de ese sobre que, según la instrucción del caso Koldo, custodiaba su socio Luis Alberto Escolano.

La primera vez que habló de este sobre en sede judicial fue el pasado mes de febrero a preguntas del fiscal durante su declaración como investigado por el fraude del IVA en hidrocarburos de la empresa Villafuel, lo que derivó en que el juez Ismael Moreno se lo requiriera para dicha investigación.

En uno de los primeros informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el caso hidrocarburos se hacía referencia a la imagen de "un sobre de color marrón" en el que aparece como remitente el expresidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA) Manuel Quevedo y como destinataria la anteriormente vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez.

Lo custodiaba Escolano, quien guardaba "documentación de carácter sensible" de Aldama, según señaló entonces la UCO. Tras pedirle este último que le enviase "lo solicitado" por un medio de comunicación Escolano le remitió fotos del documento dos meses antes de ser detenido en el caso hidrocarburos, el 7 de octubre de 2024.

Los investigadores no pudieron determinar entonces el contenido del sobre si bien sospechaban que esa documentación estaba vinculada al sector de hidrocarburos.

Para la UCO era clave en este asunto la "intermediación" de Delcy Rodríguez, que recibió la documentación y después se la entregó supuestamente a Aldama el 4 de febrero de 2020.

La UCO también consideró "significativo" que Aldama recibiese ese sobre en "una fecha muy cercana" a la llegada de Rodríguez al aeropuerto de Madrid, el 20 de enero. EFE

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