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Comuns ve el aval a la amnistía del TJUE como una "bofetada" al Tribunal Supremo

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Barcelona, 16 jul (EFE).- La presidenta del grupo de Comuns en el Parlament de Catalunya, Jéssica Albiach, ha celebrado este jueves el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la ley de amnistía, una decisión que, a su juicio, supone "una bofetada en toda la cara" al Tribunal Supremo.

En una rueda de prensa en el Parlament, Albiach ha advertido de que el alto tribunal "ya no tiene ninguna excusa" para dilatar los plazos y ha urgido a la aplicación "íntegra" e "inmediata" de la norma.

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"Queremos que Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig puedan volver a casa lo más rápido posible, que se terminen las inhabilitaciones y se aplique la ley a todas aquellas personas que están encausadas, sufriendo desde hace tanto tiempo esta persecución judicial", ha afirmado.

Para la presidenta de Comuns, el fallo de Luxemburgo ha servido para recordar que los jueces "no son legisladores y no son políticos" y que el Supremo "no puede hacer y deshacer a su conveniencia ni según sus mandatos políticos".

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Aunque ha celebrado que sea "un buen día para Cataluña y para la democracia", Albiach ha lamentado que la decisión "llega tarde", tras "años de injusticia, de judicialización del conflicto y de sufrimiento de muchos".

Asimismo, ha insistido en que la amnistía "no es ningún privilegio", sino una herramienta democrática indispensable para poner fin a un conflicto político que, ha concluido, "nunca tendría que haber salido de los espacios de representación política". EFE

dic/rq/jdm

(Vídeo) (Audio)

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