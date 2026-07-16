Buxadé (Vox): "La unidad de España solo será defendida por los españoles"

Bruselas, 16 jul (EFE).- El jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha defendido este jueves que "el orden constitucional no puede quedar en manos de tribunales extranjeros", después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) considerase que la ley de amnistía española sobre el proceso independentista catalán es conforme al derecho comunitario.

"La sentencia sobre la amnistía demuestra que la unidad de España solo será defendida por los españoles", ha afirmado el político en un comunicado difundido tras conocerse la decisión.

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Buxadé ha sostenido que el fallo del TJUE sobre la ley de amnistía impulsada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "pone de manifiesto (...) que la unidad de España, su integridad territorial y su orden constitucional deben ser defendidos y protegidos por los propios españoles, sin esperar que las instancias internacionales vengan a resolver nuestros problemas".

El jefe de la delegación de Vox en la Eurocámara ha añadido que ahora "deberán dar explicaciones todos aquellos que prometieron que Bruselas traería a (Carles) Puigdemont ante la Justicia o que las instituciones europeas anularían la ley de amnistía".

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Asimismo, ha denunciado una "politización del Tribunal Constitucional", cuya sentencia sobre la amnistía, ha dicho, "constituye el mayor ataque al Estado de derecho y a la unidad nacional y confirma el pacto inmoral de Sánchez con los golpistas para mantenerse en el poder".

Buxadé ha asegurado que si Vox llega al Gobierno y cuenta con la mayoría suficiente, "pondrá en marcha todas las medidas necesarias para revertir los efectos de las decisiones adoptadas por el Gobierno de Sánchez y sus cómplices separatistas".

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"¿Alguien esperaba otra cosa después de que (el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido) Conde-Pumpido le hiciera el trabajo sucio a Sánchez, el bulos? ¿Después de que el acuerdo que llevó a la amnistía de golpistas y a Sánchez a la Moncloa se negociara y rubricara en Bruselas?", ha añadido en un mensaje en la red social X.

El TJUE ha descartado este jueves que amnistiar la responsabilidad contable de los gastos del 'procés' ponga en riesgo las finanzas europeas, y ha avalado la amnistía del delito de terrorismo en la causa de los Comités de Defensa de la República (CDR), al excluir esta ley solo los casos que causaran perjuicios graves. EFE

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