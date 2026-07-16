Audiencia Nacional aplaza a mañana el interrogatorio a Mercedes González por el caso Leire

Madrid, 16 jul (EFE).- La Audiencia Nacional ha aplazado a mañana a las 10:15 horas la declaración como imputada de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, por el caso Leire, según han explicado a EFE fuentes jurídicas.

Según la investigación, Leire Díez mantuvo con Mercedes González "diversas comunicaciones telefónicas" y tres encuentros acreditados, dos el 30 de septiembre y el 20 de diciembre de 2024 y el tercero el 2 de abril de 2025.

PUBLICIDAD

González y su número dos, el director adjunto operativo (DAO) del cuerpo, Manuel Llamas, estaban citados en la Audiencia Nacional para ser interrogados por el juez Santiago Pedraz, que instruye el caso Leire.

El interrogatorio a Llamas ha dado comienzo pasadas las 10:30 horas de hoy, y se alarga hasta más allá de las 12:30 horas, y estaba previsto que el de González se iniciase al término de este primero, pero finalmente tendrá lugar mañana a las 10:15 horas, según las fuentes.

PUBLICIDAD

La directora de la Guardia Civil ha llegado a la Audiencia Nacional a las 9:48 horas, en un coche oficial que la ha dejado en las escaleras de entrada a la puerta de autoridades del tribunal, al igual que se procedió con el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero cuando fue citado a declarar como imputado en el caso Plus Ultra.

Al salir del vehículo y antes de subir las escaleras, la directora general de la Guardia Civil, que vestía un traje rosa fucsia, se ha girado y ha saludado con la mano a los periodistas que aguardaban enfrente su llegada.

PUBLICIDAD

González terminó admitiendo las reuniones con Leire en su comparecencia en el Senado el 16 de junio, si bien hizo hincapié en que se limitaron a tomar un café para hablar de asuntos banales.

No opinan lo mismo el juez y la Fiscalía, que le atribuyen a ella y al DAO delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia, a la luz de lo desvelado por la UCO en uno de sus informes, en el que aporta indicios de la presunta implicación de ambos en el objetivo de desacreditar a esta unidad. EFE

PUBLICIDAD