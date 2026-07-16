ATA da su apoyo a Garamendi para las elecciones de CEOE

Madrid, 16 jul (EFE).- La junta directiva de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) ha acordado este jueves por unanimidad apoyar a Antonio Garamendi en su candidatura para ser reelegido como presidente de CEOE en las elecciones del próximo 1 de octubre.

"España necesita una voz empresarial unida que contribuya a recuperar la confianza, favorezca los acuerdos y sitúe la competitividad de las empresas en el centro de las decisiones económicas", ha señalado ATA en un comunicado para respaldar la candidatura de Garamendi.

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ATA defiende la necesidad de mantener una representación empresarial unida ante la "inestabilidad y la inseguridad" que, a su juicio, provocan las decisiones políticas, y ha afirmado que confía en seguir avanzando junto a CEOE en la cohesión social y en una organización empresarial "unida y consolidada".

La CEOE elegirá a su próximo presidente el 1 de octubre en unos comicios a los que presentará su candidatura el actual líder, Antonio Garamendi, para un tercer mandato, sin que, de momento, se sepa si concurrirá algún otro oponente. EFECOM

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