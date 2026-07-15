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Una final en ‘NUEVAYoL’, el premio de una generación

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Óscar Maya Belchí

Dallas (EE.UU.), 14 jul (EFE).- Bad Bunny, artista de moda a nivel mundial y también dentro de la selección española. De las 46 canciones que forman la lista de reproducción en el vestuario, siete son del puertorriqueño. Y una de ellas se usó como premonición y muestra del deseo que cumplió este martes España, el de disputar la final del Mundial 2026.

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Canta Bad Bunny, en su canción ‘NUEVAYoL’ que, “si te quieres divertir, solo tienes que vivir un verano en Nueva York”. Y España sigue divirtiéndose en este Mundial.

La selección de Luis de la Fuente se impuso a Francia 0-2 en semifinales y pondrá rumbo a Nueva York este miércoles con el objetivo de bordar en el pecho su segunda estrella de campeona del mundo.

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La final, el 19 de julio. Una fecha marcada en rojo en el calendario de la expedición desde que inició su concentración, ya el 30 de mayo. El deseo estaba claro y no se ocultaba. Lejos de intentar rebajar la euforia, la selección española asumió el reto.

Y lo hizo porque creen en sus posibilidades. A la final del Mundial ha llegado una selección en la que la mayoría de sus futbolistas recuerdan vagamente el primer Mundial de España. En Sudáfrica 2010. Es más, Lamine Yamal, ni siquiera lo recuerda; estaba a tres días de cumplir tres años.

Una selección joven, la quinta de menor edad antes de empezar el torneo. Una característica que, lejos de hacerles pecar de inexperiencia, les hace no tener miedo a nada ni mochilas del pasado.

Juntos, con Luis de la Fuente al mando, la mayoría de estos futbolistas han ido quemando etapas en categorías inferiores, normalizando ganar.

“Desde pequeños estamos acostumbrados a ganar, aunque no sea lo normal”, dijo Álex Baena, titular ante Francia, en una entrevista con EFE previa a la semifinal.

Y España, con Luis de la Fuente al mando, vivirá su segunda final del Mundial, la sexta desde que el técnico se hizo cargo de las categorías inferiores hace 13 años y de la absoluta tras el anterior Mundial.

Juntos compartieron éxitos en sub-19, sub-21, olímpica… y ahora en la absoluta.

“Salgamos a disfrutar. Sería una guinda en el pastel ganar la Copa del Mundo. Pero, perdonadme que lo repita…, ¿y si sí?”, dijo Luis de la Fuente en la víspera de la semifinal ante Francia.

Un partido que solventó España con solvencia. 0-2, limitando las fortalezas de Francia y manteniendo lo que le has hecho llegar hasta este punto: ser mejores que su rival.

Y el premio a los futbolistas y al técnico, una final en Nueva York. O en ‘‘NUEVAYoL’, como se titula la canción de Bad Bunny que invita a divertirse en la ciudad estadounidense. Música que suena en el vestuario de España desde que se inició la concentración. Por estar de moda y porque les recuerda el objetivo final, el de bordar la segunda estrella en el escudo de España. EFE

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