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Sánchez afirma que el fin de la Verja con Gibraltar abre una nueva era y cierra una herida

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La Línea de la Concepción (Cádiz), 15 jul (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este miércoles que el fin de la Verja entre la Línea de la Concepción y Gibraltar abre una nueva era, un nuevo tiempo lleno de oportunidades y cierra "una herida abierta".

Sánchez ha hecho estas consideraciones tras presidir el acto de demolición de la Verja de la Línea de la Concepción con motivo de la entrada en vigor del acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre Gibraltar tras el Brexit.

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En una declaración institucional y acompañado, entre otras autoridades, por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, el jefe del Ejecutivo ha resaltado que con la eliminación de la Verja se da paso a un periodo de prosperidad compartida.

Además, ha asegurado que el acuerdo al que han llegado la UE y el Reino Unido es justo, protege los intereses de España y cumple con creces los objetivos que se había marcado el Gobierno para esa negociación. EFE

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