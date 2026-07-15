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Pelé, Bergomi, Lamine Yamal y Cubarsí, el poder de los jóvenes

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Francisco Ávila

Barcelona, 15 jul (EFE).-  Si este próximo domingo en Nueva York, España estampa la segunda estrella en su camiseta como campeona del Mundo, dos de sus futbolistas, los barcelonistas Lamine Yamal y Pau Cubarsí entrarán entre los cinco futbolistas más jóvenes de la historia en conseguirlo.

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Lamine Yamal lo hará con 19 años y 6 días, Pau Cubarsí con 19 años y 178 días. La lista, según datos de la FIFA, está encabezada por el eterno Edson Arantes do Nascimiento, Pelé, que levantó la Copa del Mundo con 17 años y 249 días en Suecia (1956).

El segundo más joven en conseguirlo fue Giuseppe Bergomi, campeón con Italia en el Mundial de España 1982 cuando tenía 18 años y 174 días. El podio lo puede completar Lamine Yamal, mientras que Pau Cubarsí sería quinto en esta lista, superado por el brasileño Marco Antonio, que se convirtió en campeón del Mundo con 19 años y 135 días en el Mundial de México 1970.

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Pelé, en el Mundial en el que se consagró, el de 1958, anotó seis goles en cuatro apariciones. Le dio el primer Mundial a la 'canarinha' y se convirtió seguramente en el primer héroe futbolístico planetario.

Mucho menos mediático fue Giuseppe Bergomi, pese a su recorrido como jugador. Fue miembro de la selección italiana, que ganó la final del Mundial 1982 a Alemania Occidental (3-1), y fue junto con Rivera, Albertosi, Zoff, Maldini, Cannavaro y Buffon uno de los futbolistas italianos que llegaron a disputar cuatro mundiales.

Lamine Yamal, en su estreno en un Mundial, ha disputado todos los partidos posibles (7), y a pesar de solo haber anotado un gol (ante Arabia Saudí) se ha convertido en determinante para el juego por los intangibles, esos datos que no aparecen en las estadísticas.

Cada uno de sus marcadores, en los partidos de máximo riesgo, ha tenido que ser sustituido ante de la conclusión del partido. Ocurrió con el uruguayo Juan Manuel Sanabria en el partido determinante de la primera fase, frente a Austria, Konrad Laimer, que es titular con el Bayern Múnich, tuvo que ser cambiado antes de la conclusión del partido.

El portugués Nuno Mendes, seguramente el mejor lateral zurdo en la actualidad, fue la siguiente víctima, ya que tuvo que retirarse del duelo con Lamine, esta vez por una lesión muscular. El belga de Cuyper tuvo que contar con la ayuda de Doku para frenar al español y el francés Lucas Digne vio cómo en un segundo de desconexión, Lamine estuvo más listo que él para forzar un penalti absurdo que abrió la semifinal.

Detrás Pau Cubarsí (19 años y 178 días) ha sido una de las grandes sensaciones del Mundial. Su compenetración con Laporte se ha reflejado directamente en los números del equipo: 1 gol encajado en este Mundial; y se ha convertido en determinante en acciones individuales frente a delanteros de renombre, el último Mbappé.

Cuarto en la relación figura el lateral zurdo brasileño Marco Antonio Feliciano, que con 19 años y 135 días, jugó el Mundial de 1970 en México que Brasil ganó 4-1 a Italia.

Esta es la lista de jugadores más jóvenes que ha sido campeones del Mundo, según datos de la FIFA:

1) Pelé (BRA, 17a 249 d), Suecia 1956.

   Ronaldo Nazario (BRA, 17a 298 d) EEUU, 1994

2) Giuseppe Bergomi (ITA, 18a 174 d), España 1982

3) Lamine Yamal (ESP, 19 a 6 d), EEUU, México, Canadá 2026

   Coutinho (BRA, 19a 6 d) Chile 1962

4) Marco Antonio (BRA, 19a 135d), México 1970

5) Pau Cubarsí (ESP, 19a 178 d), EEUU, México, Canadá 2026

6) Kylian Mbappe (FRA, 19 a 207 d), Rusia 2018

7) José Altafini 'Mazzola' (BRA, 19a 309d), Suecia 1958

8) Ruben Moran (URU, 19a 344 d), Brasil 1950

9) Felice Borel (ITA, 20a 66 d), Italia 1934

10) Kaka (BRA, 20 a 69 d) Corea Sur y Japón 2002

Nota: Los brasileños Ronaldo Nazario y Coutinho fueron campeones del Mundo sin haber jugado ni un solo minuto en la fase final. EFE

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