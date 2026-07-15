Mónica García considera "una auténtica aberración" que condenen "sin pruebas" al hermano de Pedro Sánchez

La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha tachado este miércoles de "auténtica aberración" que en España se esté condenando a personas "sin pruebas", como piensa que ha ocurrido con David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

García ha reaccionado así, tras acudir un acto con niños saharuis en el Congreso, a la condena a nueve años de inhabilitación que la Audiencia Provincial de Badajoz ha impuesto a David Sánchez por un delito de prevaricación administrativa por las supuestas irregularidades en su contratación, en 2017, en la Diputación de esa provincia.

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La titular de Sanidad sostiene que, para cualquiera que sea "mínimamente demócrata y defensor del Estado de Derecho", esa condena es "una auténtica aberración". "Es una sentencia --ha denunciado-- en la que no hay ni una sola prueba y en la hay un señor que se llama David Sánchez que ha presentado una plaza, como cientos de miles de ciudadanos en este país, que acaba inhabilitado por el mero hecho de ser hermano del presidente".

García ha admitido que, como ciudadana, le preocupa que en este país se esté condenando a gente "sin pruebas", lo que, a su juicio, debería llevar a los tres poderes del país (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) pero también al PP a denunciar que "esto es una aberración de sentencia" y "que está influida porque es el hermano de Sánchez".

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