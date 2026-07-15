Ministros consideran "insólita" y una "aberración" la sentencia de David Sánchez

Madrid, 15 jul (EFE).- Los ministros Pablo Bustinduy, Mónica García y Ana Redondo han criticado la sentencia que condena a nueve años de inhabilitación a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, al considerarla "insólita" y una "aberración", aunque consideran que los hechos se esclarecerán con el recurso presentado.

"Es auténtica aberración para cualquiera que sea mínimamente demócrata y cualquiera que sea mínimamente defensor del Estado de derecho. Es una sentencia en la que no hay ni una sola prueba", ha dicho este miércoles en declaraciones a los medios en el Congreso la ministra de Sanidad, Mónica García, del espacio Sumar.

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En su opinión, hay un tema político de fondo con la sentencia anunciada el martes porque, según ha señalado, se inhabilita a David Sánchez "por el mero hecho de ser el hermano del presidente del Gobierno", Pedro Sánchez.

Por su parte, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, también de Sumar, ha opinado en una entrevista en Antena 3 que el procedimiento en la Audiencia de Badajoz contra el hermano de Pedro Sánchez por su contratación en la Diputación pacense es "bastante insólito y bastante sorprendente" y ha reconocido que no ha "terminado de entender muy bien lo que se ha juzgado".

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No obstante, cree que el recurso que ha anunciado la defensa del hermano del presidente del Gobierno permitirá esclarecer los hechos juzgados.

La ministra de Igualdad, la socialista Ana Redondo, ha afirmado a los medios antes de comenzar su ponencia en los cursos de verano de la Universidad Complutense en San Lorenzo de El Escorial (Madrid) que la condena responde a la "persecución constante de la familia del presidente" y refuerza la idea de parcialidad en la judicatura.

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Además, ha llamado la atención sobre el hecho de que "no se ha podido probar prácticamente nada", por lo que considera que el recurso ante el Tribunal Superior de Extremadura "es oportuno" y "dará la razón a quien la tiene", en referencia a David Sánchez. EFE