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La jueza requiere a Adif documentación del tramo de Adamuz que falta en la causa

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Córdoba, 15 jul (EFE).- La jueza de Montoro que investiga el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) del pasado 18 de enero en el que murieron 46 personas ha requerido al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) documentación sobre la renovación del tramo donde tuvo lugar el siniestro y que todavía no se ha incorporado a la causa.

En su providencia del pasado 12 de julio, a la que ha tenido accedo EFE, la jueza pide a Adif la documentación sobre el proyecto de "construcción de mejora integral" de la infraestructura entre los tramos de Guadalmez y Córdoba, así como los escritos relacionados con el "suministro y premontaje de aparatos" de la vía.

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También requiere el expediente del "suministro y transporte de balasto" para la renovación de los desvíos que se ejecutaron en el tramo, así como el proyecto de renovación de desvíos de la fase dos y los proyectos de ejecución de la renovación de elementos de la línea aérea entre los puntos kilométricos 315 y 470 de la Madrid-Sevilla.

Por otro lado, en el escrito de la jueza también se insta a los investigadores de la Guardia Civil a que identifiquen al fabricante del tren Alvia implicado en el accidente y a técnicos de la empresa fabricante, así como de Renfe e Iryo, que puedan realizar un nuevo análisis e interpretación de los datos obtenidos de las cajas negras de los trenes siniestrados y, a ser posible, que sean personas distintas a las que participaron en el informe elaborado por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF).

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A su vez, la jueza también ha autorizado a la CIAF el acceso a los informes de autopsia de los fallecidos pero lo deberán hacer en sede judicial, sin posibilidad de realizar copias y preservando la identidad de las personas afectadas.

Por su parte, los investigadores de la Guardia Civil han remitido a la jueza un escrito con 20 preguntas de interés dirigidas a los tres peritos judiciales designados en la causa ya que sus respuestas se consideran "fundamentales" para seguir avanzando en determinar las causas concretas del accidente.

Fuentes judiciales han explicado a EFE que entre las preguntas planteadas por los investigadores destacan las relativas al estado de la vía y los defectos detectados meses antes del accidente y si esto pudo acelerar la fractura de la soldadura e influyó de forma directa en el siniestro.

Además, plantean interrogantes sobre el mantenimiento de la vía y si esos defectos detectados aumentaron con el paso del tiempo hasta alcanzar un límite que precisara una intervención inmediata.

Finalmente, los investigadores también preguntan a los peritos si la antigüedad de los materiales pudo favorecer esos defectos detectados en la vía, si es normal que una infraestructura renovada presentara ese tipo de anomalías y si las soldaduras ejecutadas eran óptimas y se inspeccionaron correctamente, entre otras cuestiones. EFE

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