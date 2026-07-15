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FundéuRAE: “utilero” y “utillero”, formas válidas

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Madrid, 15 jul (EFE). La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, apunta que tanto “utilero” como “utillero” son sustantivos adecuados para referirse a la persona encargada del material y de los útiles de un equipo deportivo.

Es habitual encontrar en los medios ambos términos: “Quién es Marito, el utilero de la selección argentina desde 1997”, “De las críticas a la fama: el utillero que ha conquistado al mundo del fútbol” o “Después de casi 30 años, el club la despidió como una ídola: la emocionante ovación a una utilera”.

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En el ámbito del deporte, la forma más frecuente en español para aludir a esta figura es “utilero”, de acuerdo con el “Diccionario panhispánico de dudas”. No obstante, en el español europeo, por influencia de la palabra “utillaje”, se ha asentado “utillero”, que también se considera válida con el sentido de ‘en un deporte, persona que se ocupa del material de los jugadores’, según se recoge en el “Diccionario de la lengua española”.

Además, la palabra “utilero” se emplea en todo el ámbito hispánico para el encargado de la utilería o atrezo.

Así, todos los ejemplos iniciales son válidos.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación. EFE

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