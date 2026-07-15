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Fallece la actriz Rocío Paso Jardiel, que denunció su paso por un reformatorio franquista

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Madrid, 15 jul (EFE).- La actriz Rocío Paso Jardiel (Madrid, 1954) ha fallecido de forma repentina, ha informado este miércoles la entidad de gestión de actores y bailarines AISGE. Hija y nieta de famosos escritores, en sus últimos años denunció la dureza de su internamiento en un reformatorio franquista en su adolescencia.

"El 29 de junio falleció de forma repentina nuestra socia Rocío Paso, hija de Alfonso Paso, nieta de Jardiel Poncela y madre del también socio Darío Paso, que ayer nos trasladó esta triste noticia", ha asegurado en redes AISGE.

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Rocío Paso Jardiel, que trabajaba como profesora de teatro, actuó en la película 'No somos ni Romeo ni Julieta' (1969), dirigida por su padre, y en las series de televisión 'El teatro' (1975) y 'Tarde de teatro' (1986).

Además, en 2009 protagonizó el cortometraje '55' a las órdenes de su hijo y también actor, Darío Paso, conocido por sus interpretaciones en 'Déjate caer' o 'La familia Mata'. Por esta actuación consiguió el premio a mejor actriz en el Festival Internacional de Cortometrajes de Torrelavega (FICT) y en la III edición del Festival de Cortometrajes Islantilla Cinefórum.

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En los últimos años, Rocío Paso Jardiel denunció públicamente la dureza de su paso por un reformatorio. Según explicó en un acto público colgado en Instagram el pasado 14 de mayo, en un vídeo compartido por la cuenta 'Rutas y memoria', era superviviente del Patronato de Protección a la Mujer, una red de reformatorios gestionados por monjas.

De aquella experiencia, de la que culpaba sobre todo a su madre y a su padre, "un señor totalmente fascista que en aquella época era muy popular", recordaba sentirse muy sola y "trabajar como una loca" para las monjas, que solían castigar a las internas fregando de rodillas suelos de granito durante "el tiempo que quisiesen".

"Luego ibas a misa y te tenías que arrodillar. No lo olvidaré jamás porque el dolor era tan profundo... y si no te arrodillabas, te llevabas una bien guapa", relata en el vídeo, en el que también señala que "psicológicamente te destrozaban". EFE

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