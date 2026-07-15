El Valencia Basket y Millán Jiménez llegan a un acuerdo de desvinculación

Valencia, 15 jul (EFE).- El Valencia Basket y el exterior Millán Jiménez han llegado a un acuerdo para desvincularse y dar por concluido el contrato que les unía hasta 2028, según informó el club este miércoles.

Jiménez, que tiene 22 años, llegó a la entidad en 2018, cuando era junior de primer año, y esta última campaña jugó cedido en el Hiopos Lleida, con el que ha participado en 28 partidos de la Liga Endesa con un promedio de 5 puntos y 3 rebotes en 14 minutos.

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El jugador de Calahorra (La Rioja) se estrenó en el primer equipo en un partido de la Euroliga 2019-20 en Milán y ha acumulado 35 partidos. En la campaña 2022-23 pasó a tener ficha del primer equipo, pero una lesión en el tobillo izquierdo le impidió jugar. EFE