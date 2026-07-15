El PSOE se recupera y amplía la ventaja sobre el PP a casi 8 puntos, según el CIS

Madrid, 15 jul (EFE).- El PSOE se recupera y lograría el 33 % de los votos, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que sitúa al PP a 7,9 puntos de los socialistas tras perder dos puntos respecto a la encuesta de junio.

El estudio se realizó entre el 1 y el 6 de julio sobre una muestra de 4.020 entrevistas, coincidiendo con la investidura del presidente andaluz, Juanma Moreno, tras pactar con Vox, formación que perdería medio punto, mientras el PSOE sube 1,7 puntos.

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Por su parte, Sumar baja tres décimas en estimación de voto hasta un apoyo del 6,1 % mientras ERC sube ocho décimas (hasta el 2,7 %) y Se Acabó la Fiesta supera a Podemos al cosechar siete décimas más, que dejan a la formación con un 2,6 %, una décima por encima de los morados. EFE