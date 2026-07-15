El portero Pau López rescindirá con el Betis y apalabra su fichaje por el Andorra

Sevilla, 15 jul (EFE).- El portero del Real Betis Pau López negocia con el club verdiblanco la rescisión del contrato que los une hasta junio de 2028 para poder fichar como agente libre por el Andorra, de LaLiga Hypermotion, según informaron este miércoles a EFE fuentes de la operación.

Pau López, gerundense de 31 años, regresó el pasado verano al Betis, que lo había fichado en la temporada 2018/19 al Espanyol, y comenzó la pasada campaña como titular, pero una lesión muscular lo apartó de las alineaciones y Álvaro Valles se hizo con el puesto, por lo que terminó el curso con sólo 16 encuentros oficiales disputados.

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Su previsible suplencia en la próxima temporada lo ha empujado a buscar acomodo en un club en el que pueda acumular minutos y, tras descartar una oferta del recién descendido Mallorca, ha apalabrado su fichaje por el Andorra, con el que firmará un contrato para las tres próximas temporadas, indicaron las fuentes.

Formado en la cantera del Espanyol e internacional absoluto con España en dos ocasiones, Pau López llegó como agente libre al Betis en el verano de 2018 y al año siguiente fue traspasado por más de 20 millones de euros al Roma, en el que inició un periplo que lo llevó al Olympique de Marsella, Girona y Toluca mexicano, hasta su vuelta al Betis el pasado julio. EFE

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