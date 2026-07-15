El euríbor supera el 2,9 % en tasa diaria por primera vez desde finales de marzo

Madrid, 15 jul (EFE).- El euríbor a doce meses, el indicador más utilizado en España para calcular las hipotecas variables, ha superado este miércoles el nivel del 2,9 % en tasa diaria, algo que no ocurría desde el pasado 30 de marzo, cuando alcanzó el 2,932 %.

Según datos de mercado, el euríbor ha escalado este miércoles hasta el 2,916 %, y la tasa mensual queda de forma provisional en el 2,771 %.

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Si se confirmara esta tasa mensual a cierre de julio, sería ligeramente inferior a la alcanzada en junio, cuando fue del 2,798 %.

No obstante, aún estaría muy lejos de la tasa media marcada hace un año, en julio de 2025, cuando fue del 2,079 %.

El euríbor repunta de nuevo y se aproxima al 3 % después de que en las últimas sesiones se hayan elevado las tensiones entre Estados Unidos e Irán.

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Los enfrentamientos entre ambos países en el estrecho de Ormuz han provocado un nuevo incremento del precio del petróleo, lo que ha disparado nuevamente los temores inflacionistas y las apuestas por posibles nuevas subidas de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE). EFE