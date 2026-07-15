El estreno mundial de 'The island of Neverland' será en octubre en Espacio Delicias

Madrid, 15 jul (EFE).- Dos compañías vinculadas al entretenimiento, la española Letsgo y la italiana Balich Wonder Studio, unen fuerzas para el estreno mundial del espectáculo 'The island of Neverland', una propuesta inspirada en el mundo de Nunca Jamás de Peter Pan, en el que conviven teatro, acrobacias y tecnología.

Con una inversión de 7.500 euros el renovado Espacio Delicias, que abrió sus puertas en 2021, ubicará en más de 7.000 metros un montaje con un enfoque polivalente para acoger una amplia variedad de actividades, eventos y espectáculos a partir del mes de octubre.

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'The Island of Neverland' está concebida como un lugar "mágico", señalan sus productores, donde la acrobacia, la tecnología y la escenografía se pondrán al servicio de una historia que adelantan cuenta con nuevos personajes que enriquecerán la trama.

El espacio se ha especializado en experiencias inmersivas y por su carpa han pasado espectáculos como 'El juego del calamar: The Experience', 'Jurassic World: The Experience' o 'Harry Potter: The Exhibition'.

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Letsgo responsable de producciones inmersivas como 'Tim Burton' o 'El Laberinto', y la italiana Balich Wonder Studio, perteneciente al grupo mundial de entretenimiento Banijay creadora de las ceremonias de la FIFA World Cup en Los Ángeles, Toronto y Ciudad de México han sellado una alianza con la intención de convertir este formato de entretenimiento en un referente internacional de las producciones de gran formato en carpa. EFE

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