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El Elche se queda sin sus principales referentes ofensivos a un mes del inicio de LaLiga

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Elche (Alicante), 15 jul (EFE).- El Elche afronta el último mes antes del inicio de LaLiga obligado a reconstruir por completo su ataque tras la reciente salida de Álvaro Rodríguez, traspasado al Bournemouth inglés, ya que el uruguayo era el último de los tres delanteros habituales del pasado curso que permanecía en la plantilla.

La venta del atacante hispanouruguayo, autor de siete goles el pasado curso, se une a las salidas del portugués André da Silva, fichado por el Oporto tras finalizar su contrato, y de Rafa Mir, cuyo acuerdo de cesión y contrato laboral fueron rescindidos por el club.

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Los tres delanteros fueron los máximos goleadores del equipo de Eder Sarabia durante la pasada campaña, al sumar de forma conjunta 25 de los 49 tantos marcados por el Elche, por lo su aportación fue determinante para lograr la permanencia.

La entidad ilicitana está obligada ahora a reforzar su ataque durante el mercado de verano para recuperar caudal ofensivo, si bien parece poco probable que el nuevo entrenador, Martín Anselmi, pueda contar con estos efectivos en los primeros compromisos de la pretemporada.

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El propietario del club, Christian Bragarnik, espera el final del Mundial, que está siguiendo en directo desde Estados Unidos, para acelerar la planificación deportiva del Elche, que aún no ha realizado ninguna incorporación en el mercado de verano.

Mientras llegan nuevos refuerzos, el argentino Abiel Osorio, fichado el pasado invierno y cedido posteriormente a Defensa y Justicia, era la única referencia específica para el puesto de delantero centro, aunque el jugador aún no se ha incorporado a la pretemporada del Elche por “problemas en la obtención del visado”, según argumentan fuentes del club.

El conjunto ilicitano disputará el sábado su primer test de pretemporada ante el conjunto sudafricano del Kaizer Chiefs con las referencias ofensivas del chileno Lucas Cepeda, jugador de banda que puede ocupar posiciones más centradas, y los jóvenes Adam Boayar y Ali Houary. EFE

pvb/nhp/jpd

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