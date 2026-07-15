El alcalde de La Línea (Cádiz) saluda la "noticia excepcional" que supone la eliminación física de la Verja de Gibraltar

El alcalde de La Línea de la Concepción (Cádiz), Juan Franco, ha afirmado sentirse "muy contento" tras la eliminación física de la frontera con Gibraltar, que ha considerado como "una noticia excepcional".

En una entrevista con Canal Sur, recogida por Europa Press, desde lo que hasta ahora ha sido la frontera conocida como la Verja, el alcalde ha señalado que desde las siete hasta las ocho y media, "esto es un hervidero de gente, pasan en torno a 16.000 personas, y que se hayan eliminado estas barreras físicas que obligaban a aportar algún tipo de documentación es una noticia excepcional".

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En cuanto a la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la zona este miércoles, el alcalde ha manifestado que está "eternamente agradecido a este Gobierno por este acuerdo histórico que va a permitir que la gente salga sin ningún problema", aunque ha recordado "la demanda" que llevan haciendo "desde hace años", como es que "este acuerdo debe venir acompañado de un paquete de medidas, donde también debe implicarse la Junta, para poder atender muchos de los problemas que se van a tener aquí o que se están teniendo ya".

En este sentido ha puesto como ejemplo que "hay que replantear una reordenación de los espacios, que no son titularidad del Ayuntamiento, la situación de los pensionistas, los pescadores que siguen sin poder pescar en las aguas aledañas al Peñón, cuestiones ambientales o la necesidad de implantar una zona económica especial".

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El alcalde ha recordado que hay un documento elaborado con este tipo de cuestiones que ahora hay que actualizar porque ya hay temas que se están tratando, como que Gibraltar ya no forme parte de la lista de jurisdicciones no colaborativa a efectos de tributación. En este sentido, ha explicado que esto va a permitir que los trabajadores que ganen menos de 60.000 euros tengan que presentar declaración pero no tengan que pagar por la diferencia entre los que han pagado en Gibraltar y deberían pagar en España, "que es una noticia también excelente".

En cuanto a la relación con Gibraltar, ha recordado que mantiene encuentros con el Gobierno gibraltareño con quien espera seguir teniendo jornadas de trabajo en el mes de agosto "arrancando por lo más básico, por ejemplo, temas de movilidad".

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