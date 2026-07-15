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El abogado de David Sánchez no ve 'lawfare' y pedirá una aclaración al tribunal antes de recurrir la sentencia

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El abogado de David Sánchez, Emilio Cortés, ha anunciado que recurrirá la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz que ha condenado al hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a 9 meses de inhabilitación por prevaricación y que este jueves pedirá una aclaración al tribunal porque le parece "chocante" que se "arrastre" a David Sánchez a la presunta creación ilícita de la plaza, pero que solamente sea condenado por "la modificación de la nomenclatura". En cualquier caso, dice no tener razones para pensar que haya habido 'lawfare' en el tribunal pero sí advierte "sesgo político" en las acusaciones.

En una entrevista en 'Espejo Público' en 'Antena 3' y en otra posteriormente en 'Mañaneros' de 'TVE', recogidas por Europa Press, el letrado ha insistido en que la Audiencia ha condenado a David Sánchez por "la modificación de la nomenclatura de la plaza" que ocupó.

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Cortés ha recordado que esta vacante dejó de llamarse "coordinador de conservatorios" para convertirse en "director de la oficina de artes escénicas". Asimismo, el abogado ha resaltado que el "enchufismo" es "completamente ajeno a la sentencia".

"Ha sido condenado por un delito de prevaricación en cooperación necesaria por entender la Sala que influyó en la modificación de la nomenclatura de la plaza que dejó de llamarse coordinador de los conservatorios para pasar a ser director de la oficina de artes escénicas", ha defendido.

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Sobre el cambio de nomenclatura, Cortés ha cuestionado que "cómo va a saber una persona que es músico si una plaza cumple o no con los requisitos de la Ley de Contratación del Estado".

Así, ha defendido que su cliente "no sabía que era ilegal" y que además "no está demostrado". "Si lo supiera, evidentemente le habrían condenado por eso", ha expresado.

Por ello, Cortés ha concretado que este jueves presentará una aclaración ante el tribunal, puesto que el plazo máximo es de 48 horas, y que una vez que se revuelva tiene un plazo de 10 días para interponer el recurso. Algo que ha vaticinado que ocurrirá en septiembre, al ser agosto un mes inhábil.

Asimismo, el abogado ha insistido en que confía en que todo "va a quedar en nada".

DENUNCIA QUE LA ACUSACIÓN PARTICULAR TIENE "SESGO POLÍTICO"

Por otra parte, Emilio Cortés ha señalado que las acusaciones contra el hermano del presidente del Gobierno que han originado este caso tienen "un sesgo político absolutamente claro" porque el fin "no es la caza menor" de David Sánchez, sino "otros objetivos extraprocesales".

Cortés ha insistido en que, tras ver "la foto de las siete acusaciones populares" personadas en la Audiencia Provincial de Badajoz, "negar el sesgo político" es "una desfachatez".

En este sentido, el letrado ha concretado que sobre este asunto no se refiere a la autoridad judicial, sino a las acusaciones populares, quienes han "pretendido utilizar este procedimiento para acabar con el Gobierno", aunque ha reiterado que no tiene "ninguna razón acreditada para pensar que es un caso de 'lawfare'".

"Soy plenamente consciente de que el objetivo de este pleito no era mi cliente, sino que era alguien diferente. Simplemente con ver la foto de las acusaciones populares, llegarán a una conclusión muy rápida", ha zanjado Emilio Cortés.

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EuropaPress

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